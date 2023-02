Nächste WM-Runde für Rally-Raid-Stars

Die Abu Dhabi Desert Challenge begrüßt die Sand-Spezialisten zur zweiten Runde der Rally-Raid Weltmeisterschaft in der Wüste bei Abu Dhabi, mit einem erneuten Trip ins «Empty Quarter»

Nachdem sich der Staub nach der Rallye Dakar 2023 kaum gelegt hat, geht die Rally-Raid-Weltmeisterschaft diese Woche bei der Abu Dhabi Desert Challenge weiter. Die Empty Quarter Desert wird in der zweiten Runde der Serie erneut eine große Rolle spielen. Die Gesamtlänge von 1.311 Kilometern ist auf fünf Wüstenetappen verteilt.

Wenn die Rallye am Sonntag, dem 26. Februar, in Abu Dhabi mit der Prolog-Etappe beginnt, wird es mit Sicherheit ein königliches Duell zwischen den führenden Rivalen Nasser Al-Attiyah und Sébastien Loeb geben. Al-Attiyah hat bei den letzten beiden Ausgaben der Dakar den ersten Platz belegt und auch die erste W2RC im letzten Jahr gewonnen. Bei all diesen Gelegenheiten war Loeb sein engster Konkurrent.

Al-Attiyah feierte letzten Monat zusammen mit Beifahrer Mathieu Baumel im Toyota GR DKR Hilux T1+ den Sieg bei der Dakar. Das Duo setzte seinen perfekten Start in das Jahr Anfang dieses Monats mit Siegen bei der Saudi Baja und der Qatar International Rally fort. Al-Attiyah ist nun auf Kurs, im Nahen Osten vier Siege zu erzielen.

«Man weiß nie, was die Wüste bringt, und dieses Jahr sind viele schnelle Autos im Rennen. Ich werde mein Bestes geben, und wir werden sehen, wohin uns das führt», sagte Nasser Al-Attiyah.

Obwohl er bei der Dakar hinter Al-Attiyah Zweiter wurde, ist es Loeb, der die W2RC vor der zweiten Runde anführt. Loeb sammelte 40 Punkte für seinen zweiten Platz in Saudi-Arabien und weitere 47 Punkte für Etappenergebnisse, darunter fünf Etappensiege. Loeb startet wieder mit Beifahrer Fabian Lurquin und dem BRX Prodrive Hunter T1+ mit dem Ziel, den Vorsprung in der Serie um zwei Punkte auf Al-Attiyah auszubauen.

«Bei Dakar haben wir gesehen, dass wir einen sehr guten Speed hatten, besonders in den Dünen. Es wäre großartig, aus Abu Dhabi immer noch an der Spitze der Punkte zu sein», meinte Sébastien Loeb.

Die T3-Kategorie wird vom amtierenden Dakar-Meister Austin «AJ» Jones und Beifahrer Gustavo Gugelmin angeführt. Das von BFGoodrich präsentierte Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentierte sich letzten Monat in Saudi-Arabien durchweg brillant und übernahm früh die Führung in der W2RC-Rangliste.

AJs engster Konkurrent in der W2RC-Bestenliste ist sein Teamkollege und Can-Am Maverick XRS-Fahrerkollege Seth Quintero. Der 20-jährige Quintero wurde bei der Dakar zusammen mit dem deutschen Beifahrer Dennis Zenz Zweiter und liegt nur sechs Punkte hinter AJ in der W2RC-Rangliste, wobei in der diesjährigen Serie noch vier Stopps verbleiben. Auch Mitch Guthrie Jr./Kellon Walch in ihrem MCE5 sowie Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno in ihrem Can-Am wollen dem ADDC ihren Stempel aufdrücken.

«Als nächstes steht die Abu Dhabi Desert Challenge an. Ich fahre mit MCE5 Development und kann es kaum erwarten, wieder in die Dünen zu steigen», führte Mitch Guthrie jr an. Mit von der Partie in der T3-Klasse in Abu Dhabi sind Mattias Ekström und Beifahrer Emil Bergkvist, die für diese Rallye ihren Audi RS Q e-tron Evo 2 gegen einen Can-Am tauschen. «Auf dem Sofa zu sitzen ist nicht mein Ding, also sehen wir uns bei der Abu Dhabi Desert Challenge. Diesmal in der Klasse T3 mit einem Can-Am von South Racing», erklärte Mattias Ekström.

In der T4-Kategorie gibt es eine sofortige Wiedergutmachung für Rokas Baciuška und Beifahrer Oriol Vidal, die auf der letzten Etappe der Dakar 2023 vom ersten Gesamtrang auf den zweiten abrutschten.