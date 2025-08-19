Matthias Walkner (KTM): Doku auf ORF Sport plus

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Gino Bosisio
Matthias Walkner
© KTM

Matthias Walkner

Der Fall von KTM-Wüstenheld Matthias Walkner nach seiner furchtbaren Verletzung im Dezember 2023 und sein Weg zurück ins normale Leben wird am 19. August in einer Dokumentation beim Sender ORF Sport plus gezeigt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Bei internen Tests des KTM-Werksteams in der kalifornischen Wüste zerstörte sich Matthias Walkner im Dezember 2023 seinen linken Fuß, als er eine mehrere Meter hohe Kante übersah. Der Salzburger, der die Dakar für Red Bull KTM im Jahr 2018 gewann, ging vor den Augen seiner Teamkollegen wie Sam Sunderland und Daniel Sanders zu Boden und musste Stunden auf die Bergung warten.

In den USA durchlebte der 38-Jährige dann furchtbare Stunden der Ungewissheit und mit unmenschlichen Schmerzen. Auch die Amputation des Beins stand vor allem in den ersten Tagen im Raum. Erst nach dem Heimtransport nach Graz – dort wurden im Unfallkrankenhaus unzählige Operationen durchgeführt – kam Walkner auf den richtigen Weg.

Walkners Leidensweg erstreckte sich über gut sieben Monate – die finale Phase gab es im Reha-Zentrum Tobelbad bei Graz. All das wurde zu einer Dokumentation verarbeitet, die am heutigen 19. August ab 20.15 Uhr beim Sender ORF Sport plus gezeigt wird. Der Titel des Doku-Films lautet: «Matthias Walkner – meine längste Etappe».

Zu Wort kommen in dem Film neben Walkner auch dessen Frau, seine Schwester Eva – selbst eine Extrem-Sportlerin – und die chirurgischen Experten aus der Grazer Klinik. Die emotionale Dokumentation wurde zuletzt von der Journalistenvereinigung Österreichs – der Sports Media Austria – mit einem Preis ausgezeichnet.

Thema der Woche

Ferrari und Lewis Hamilton: Schweigen ist Gold

Von Mathias Brunner
​Ferrari, das ist die erfolgreichste Seifenoper der Formel 1, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und keiner kann Drama besser als Lewis Hamilton. Mit absehbaren Konsequenzen.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 19.08., 20:55, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 19.08., 21:25, Motorvision TV
    4x4 - Das Allrad-Magazin
  • Di. 19.08., 22:25, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 20.08., 00:00, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 20.08., 00:30, Motorvision TV
    Australian Motocross Championship
  • Mi. 20.08., 00:30, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 20.08., 01:00, Eurosport
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mi. 20.08., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 20.08., 02:30, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 20.08., 03:45, Motorvision TV
    Top Speed Classic
» zum TV-Programm
