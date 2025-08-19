Matthias Walkner (KTM): Doku auf ORF Sport plus

Der Fall von KTM-Wüstenheld Matthias Walkner nach seiner furchtbaren Verletzung im Dezember 2023 und sein Weg zurück ins normale Leben wird am 19. August in einer Dokumentation beim Sender ORF Sport plus gezeigt.

Bei internen Tests des KTM-Werksteams in der kalifornischen Wüste zerstörte sich Matthias Walkner im Dezember 2023 seinen linken Fuß, als er eine mehrere Meter hohe Kante übersah. Der Salzburger, der die Dakar für Red Bull KTM im Jahr 2018 gewann, ging vor den Augen seiner Teamkollegen wie Sam Sunderland und Daniel Sanders zu Boden und musste Stunden auf die Bergung warten.

In den USA durchlebte der 38-Jährige dann furchtbare Stunden der Ungewissheit und mit unmenschlichen Schmerzen. Auch die Amputation des Beins stand vor allem in den ersten Tagen im Raum. Erst nach dem Heimtransport nach Graz – dort wurden im Unfallkrankenhaus unzählige Operationen durchgeführt – kam Walkner auf den richtigen Weg.

Walkners Leidensweg erstreckte sich über gut sieben Monate – die finale Phase gab es im Reha-Zentrum Tobelbad bei Graz. All das wurde zu einer Dokumentation verarbeitet, die am heutigen 19. August ab 20.15 Uhr beim Sender ORF Sport plus gezeigt wird. Der Titel des Doku-Films lautet: «Matthias Walkner – meine längste Etappe».

Zu Wort kommen in dem Film neben Walkner auch dessen Frau, seine Schwester Eva – selbst eine Extrem-Sportlerin – und die chirurgischen Experten aus der Grazer Klinik. Die emotionale Dokumentation wurde zuletzt von der Journalistenvereinigung Österreichs – der Sports Media Austria – mit einem Preis ausgezeichnet.