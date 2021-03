Jordan Baja: Seaidan holt zweiten Sieg in Folge

Yasir Seaidan baut im Mini JCW Rally mit dem zweiten Saisonsieg die Führung im FIA Weltcup für Cross-Country-Bajas aus, starke Aufholjagd des saudischen Piloten.

Nach ihrem Sieg bei der Sharqiyah Baja in Saudi Arabien vor zwei Wochen wiederholten Yasir Seaidan und Alexey Kuzmich in Jordanien ihren Erfolg. Sie gewannen im Mini JCW Rally die vierte Runde im FIA Weltcup für Cross-Country-Bajas und bauen so ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Den ersten Tag beendeten Seaidan und Kuzmich noch auf dem zweiten Gesamtrang der Jordan Baja. In der ersten Wertungsprüfung fuhren sie die zweitschnellste Zeit hinter Erik van Loon im Toyota. Die zweite Prüfung konnte die Mini JCW Rally-Crew gewinnen und den Rückstand auf 26 Sekunden verkürzen. Auf der dritten und letzten Wertungsprüfung bliesen Seaidan und Kuzmich zum Angriff und holten sich mit einem Vorsprung von über vier Minuten den Tagessieg. Mit dieser sehr guten Leistung sicherte sich das Mini JCW Rally-Duo auch den Gesamtsieg bei der Baja Jordan.

Die nächste Veranstaltung im Weltcup für Cross-Country-Bajas ist die Baja Aragon in Spanien am 23. und 24. Juli 2021. Die Rally Andalucía bildet die erste Runde im FIA Weltcup für Cross-Country-Rallyes und findet vom 12. bis 17. Mai 2021 ebenfalls in Spanien statt.