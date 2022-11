Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2023: Amerika ruft

Der Kalender der 2023 zum zweiten Mal ausgetragenen Rally-Raid-Weltmeisterschaft wird fünf Rallyes umfassen, mit zwei neuen Läufen in Mexiko und Argentinien.

Die Weltmeisterschaft startet mit der 45. Rallye Dakar vom 31. Dezember 2022 bis 15. Januar 2023 in Saudi-Arabien. Der Wettbewerb wird dann bei der ältesten Veranstaltung im Zeitplan der Meisterschaft, nämlich der Abu Dhabi Desert Challenge, mit einem neuen Dünenfest fortgesetzt. Veränderungen im Gelände werden es Befürwortern unterschiedlicher Fahr- und Fahrstile ermöglichen, sich auf die Veranstaltung in Mittelamerika, die Sonora-Rallye in Mexiko Ende April freuen zu können.

Der zweite Teil der Saison findet zunächst in Südamerika statt, genauer gesagt in Argentinien, einem Land, das der Dakar vertraut ist, wo viele Fahrer und Fahrer zusammenkommen werden, um sich im August auf der Desafio Ruta 40 zu messen. Schließlich findet Mitte Oktober das Finale der W2RC auf der Traditionsetappe der Rallye Marokko statt.

Kalender 2023:

31. Dezember 2022 – 15. Januar 2023: Rallye Dakar

25. Februar – 2. März 2023: Abu Dhabi Desert Challenge

22. – 28. April 2023: Sonara Rally (Mexiko)

26. August – 1. September 2023: Desafio Ruta 40 (Argentinien)

12. – 18. Oktober 2023: Rallye Marokko