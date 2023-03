Abu Dhabi: Unfall stoppt Al-Attiyah, Al-Rajhi führt

Die Regentschaft des fünffachen Daker-Siegers Nasser Al-Attiyah bei der zweiten Runde zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi ist vorbei, nach dem Unfall von Al-Attiyah führt nach der dritten Etappe Yazeed Al-Rajhi

Etappe drei der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) markierte die Halbzeit der Wüsten-Achterbahn. Das Ziel in Abu Dhabi ist zwei Tage entfernt. Unterdessen erholte sich Nasser Al Attiyah 10 Kilometer vor dem Ziel von einem Überschlag im Toyota Hilux, um die Autoetappe zu gewinnen, aber der massive Schaden an seinem Überrollkäfig ließ dem Werksfahrer von Toyota Gazoo Racing keine andere Wahl, als die Rallye abzubrechen. Er folgt damit auch in diesem Jahr dem anfänglichen Pech von Sébastien Loeb, der im Prodrive BRX Hunter aber weiter mit vielen Strafpunkten dabei ist.

Diese große Überraschung bringt Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), Martin Prokop (Benzina Orlen Team) und Denis Krotov (X-raid Mini JCW) zurück ins Rennen der zweiten Runde der Meisterschaft.

Nasser Al Attiyah überholte erneut Sébastien Loeb, um die Autowertung zu gewinnen. Er überquerte trotz Überschlags mit einem Vorsprung von 48 Sekunden, bis die qualvolle Ernüchterung kam. Als er das Biwak erreichte, stellten die FIA-Beamten, die sein Fahrzeug inspizierten, fest, dass es nicht mehr in ordnungsgemäßem Zustand war und aufgrund eines schweren Schadens am Überrollkäfig zum Start für die vierte Etappe nicht zugelassen werden konnte. Damit wird er seine WM-Bilanz von 85 Punkten nicht mehr ausbauen können.

Sébastien Loeb hat die Chance, in jeder Etappe weiter Punkte zu sammeln, um seine Tabellenführung nach dem Rennen zu verteidigen und auszubauen, solange er es bis ins Ziel schafft. Nach dem früheren Rückzug von Guerlain Chicherit, Dritter in der Meisterschaft, hat der Franzose dank seiner Leistung bei der Dakar einen komfortablen Vorsprung. Der Saudi Yazeed Al Rajhi übernahm im Toyota Hilux die Führung der ADDC mit fast 10 Minuten Vorsprung auf den Ford-Piloten Martin Prokop und doppelt so viel auf Denis Krotov.

Im T3-Rennen schien Mattias Ekström bereit zu sein, den Sieg zu holen, bis sein Motor nach 66 Kilometern in der Wertungsprüfung den Geist aufgab, sodass Mitch Guthrie die Beute vor einer wiedererstarkten Cristina Gutiérrez und Seth Quintero holen konnte, der mit 27 die Gesamtkontrolle behält. Im T4-Rennen ging Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) unterdessen erneut als Sieger aus seinem Duell mit Pau Navarro (FN Speed) hervor und erhöhte den Gesamtvorsprung des Litauers auf den Katalanen um 9 Minuten auf insgesamt 18.