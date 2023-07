Baja Italien: Joao Ferreira sichert sich Rang drei

Pech für Krzysztof Holowczyc. Die beiden Portugiesen Joao Ferreira und Filipe Palmeiro erreichten bei der Baja Italien, der dritten Runde des FIA Weltcups für Cross-Country-Bajas, im Mini JCW Rally Plus den dritten Rang.

Auch ihre Teamkollegen Krzysztof Holowczyc und Lukasz Kurzeja, die ebenfalls einen Mini JCW Rally Plus pilotieren, waren auf dem Weg zu einem Top-Ergebnis. Doch nach einer langen Wasserdurchfahrt brach die Bremsscheibe und die beiden Polen mussten aufgeben. Zu dem Zeitpunkt lagen sie auf dem vierten Gesamtrang. Die dritte Mini JCW Rally Plus-Crew Michal Maluszynski und Szymon Gospodarczyk beendeten die Italian Baja auf Rang neun.

Für Ferreira war es die erste World Cup-Veranstaltung im Mini JCW Rally Plus. Der junge Portugiese zeigte sich von Anfang an angriffslustig. Er gewann den Prologue am Freitagnachmittag und beendete die weiteren Wertungsprüfung immer auf Rang drei.

Joao Ferreira: «Ich bin sehr glücklich, dass ich das Rennen auf dem Podium beenden konnte. Es war eine sehr schwierige Rallye - für uns und für das Auto. Aber wir haben von Anfang an eine gute Pace gefunden, ohne Risiken einzugehen.»

Die vierte Veranstaltung des FIA Weltcups für Cross-Country Bajas findet bereits in zwei Wochen statt, mit der Baja España Aragon nach Teruel in Spanien. (X-raid)

Baja Italien – Ergebnis:

1. Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (D) Toyota Hilux Overdrive, 4:41:12,3 h.

2. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Mathieu Baumel (AND) Toyota GR DKR Hilux,

4:50:40.0 h.

3. João Ferreira (P)/Filipe Palmeiro (P) Mini JCW Rally Plus, 4:53:51.5 h.

4. Juan Cruz Yacopini (RA)/Daniel Oliveras (E) Toyota Hilux Overdrive, 4:55:24.5 r.

5. Cristiano de Sousa Batista (BZ)/Fausto Mota (P) Can-Am Maverick XRS Turbo (T, 5:08:38.7 h.