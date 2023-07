Al-Attiyah siegt erneut bei spanischer Baja Aragon

Mit seinem sechsten Sieg bei der spanischen Baja Aragon, der vierten Runde zum FIA-Weltcup für Cross-Country-Bajas, hat Nasser Al-Attiyah seine Tabellenführung stark ausgebaut.

Das brasilianische Duo Lucas Moraes und Kaique Bentivoglio wurde Zweiter. Sechs von Overdrive unterstützte Toyota Hilux landeten unter den Top 10. Timo Gottschalk und sein saudiarabischer Fahrer Yazeed Al-Rajhi, die zuvor die Baja Italien gewonnen hatten, erreichten nach einigen Reifenschäden am Toyota Hilux den achten Rang. Moraes war bei seiner ersten Dakar im Januar mit einem Podiumsplatz die Offenbarung gewesen, und der junge Brasilianer attackierte Al-Attiyah und seinen Beifahrer Mathieu Baumel die ganze Rallye. Er führte nach dem Eröffnungstag und erreichte schließlich das Ziel mit 1:43,2 Minuten Rückstand auf den Katarer als Zweiter.

Al-Attiyah sagte: «Das ist ein fantastisches Ergebnis für mich und Mathieu und es bringt uns nach vier Runden mit drei Siegen und einem zweiten Platz in eine wirklich starke Position im FIA-Weltcup.»

Moraes meinte: «Ich kann diesem Team nicht genug danken. Es hat während des gesamten Rennens ein fantastisches Auto abgeliefert. Es war eine großartige Gelegenheit für mich, mit diesem Team zu fahren. Letztes Jahr wurden wir Dritter, dieses Jahr wurden wir Zweiter. Vielleicht können wir nächstes Jahr noch einen Schritt weiter gehen. Kaique hat einen tollen Job gemacht. Das Tempo, das wir gehalten haben, war unglaublich. Wir hatten Spaß!»

Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk hatten die letzte Runde des FIA-Weltcups in Italien gewonnen, erlitten jedoch auf der ersten Etappe zwei zeitraubende Reifenschäden und kassierten anschließend wegen eines Überholverstoßes eine dreiminütige Zeitstrafe. Von da an musste der Saudi aufholen und die drittschnellste Zeit auf den Etappen zwei und drei brachte das Duo auf den achten Gesamtrang. Al-Rajhi rutschte in der Rangliste zurück, nachdem er auf der Prüfung angehalten hatte, um einen Reifen zu wechseln und Schäden am Heck des Toyota zu reparieren. Etwas später musste er einen zweiten Reifen wechseln. Dann musste er besonders vorsichtig sein, um das Ziel zu erreichen, weil kein Ersatzreifen zur Verfügung stand.

Die letzte Etappe fand in der drückenden Hitze eines spanischen Sommernachmittags statt und erstreckte sich über 171,36 km zwischen Monreal und Gea. Al-Attiyah behielt die Nerven, schlug Moraes um 40,5 Sekunden und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Al-Rajhi war der drittschnellste Fahrer und belegte den achten Platz. Sechs von Overdrive Racing unterstützte Autos beendeten die Veranstaltung unter den Top 10.

Die Einheimischen Joan ‘Nani’ Roma/Alex Haro erreichten bei der Jungfernfahrt im Ford Ranger T1 von M-Sport den sechsten Rang.

Ergebnis Baja Aragón:

1. Nasser Saleh Al-Attiyah/Mathieu Baumel (QAT/AND) Toyota GR DKR Hilux, 6:18:37,2 h.

2. Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (BZ) Toyota Hilux Overdrive, 6:20:20,4 h.

3. Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (LT/P) Mini JCW Rally Plus, 6:28:28,7 h.

4. João Ferreira/Filipe Palmeiro (P) Mini JCW Rally Plus, 6:29:45,6 h.

5. Tiago Reis/Valter Cardoso (P) Toyota Hilux, 6:29:55,0 h.

6. Joan ‘Nani’ Roma/Alex Haro (E) M-Sport Ford Ranger, 6:30:34,0 h.

7. Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (PL) Mini JCW Rally Plus, 6:32:06,1 h.

8. Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (KSA/D) Toyota Hilux Overdrive, 6:32:17,0 h.

9. Rokas Baciuška/Oriol Vidal (LT/E) Toyota Hilux Overdrive, 6:34:31,5 h.

10. Francisco Barata Barreto/Carlos Silva (P) Toyota Hilux Overdrive, 6:38:22.3 h.