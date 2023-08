WM-Leader Al-Attiyah: Toyota-Abschied in Argentinien 20.08.2023 - 13:52 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah letztmals im Toyota

Nur noch wenige Tage bis zur vierten von fünf Runden in der Rallyeraid-Weltmeisterschaft (W2RC), der elften Desafío Ruta 40 YPF, die vom 26. August bis 1. September in Argentinien stattfindet.

Das 99-köpfige Feld, zu dem sowohl W2RC-Teilnehmer als auch lokale Konkurrenten gehören, wird sich einer anstrengenden 2.804 km langen Strecke zwischen La Rioja, Belén (Catamarca) und Salta stellen, die in fünf Etappen aufgeteilt ist. Unter den 15 W2RC FIA-Teilnehmern führt Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) das Feld mit einem Vorsprung von 30 Punkten vor dem Markenkollegen Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk an. Die Hilux an der Spitze der Rangliste werden vor heimischem Publikum gegen den zweifachen Sieger und amtierenden argentinischen Champion Sebastián Halpern (X-raid Mini JCW) antreten.



In der Autokategorie wird das vorletzte Rennen der Saison 2023 für Nasser Al Attiyah (136 Punkte) eine besondere Note haben. Der amtierende Weltmeister hat angekündigt, dass dies sein letztes Rennen für Toyota sein wird. Sébastien Loeb (Bahrain Hunter RX) ist nicht am Start. Allerdings müssen sich der Katarer und der Saudi-Araber vor zwei einheimischen Fahrern mit gemeinsamen Ambitionen in Acht nehmen. Sebastián Halpern, der in der vorläufigen Wertung mit 74 Punkten Vierter ist, hat in Argentinien (2016 und 2018) einen Doppelpack geholt, und sein Landsmann Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing), Gesamtfünfter mit 69 Punkten, haben eine gute Chance. Yacopini wird für die Toyota-Armada antreten, angeführt von Al Attiyah und Al Rajhi, während Halpern, der amtierende argentinische Champion, der einzige sein wird, der die Flagge für die Mini JCWs des deutschen X-raid-Team vertritt, Zweiter in der Herstellerwertung mit 107 Punkten hinter Toyota Gazoo Racing mit 175 Zähern. Denis Krotov ist am Steuer seines neuen Autos, eines Overdrive Racing Hilux, zurück im Spiel.



In der T3-Kategorie wird das Trio des Red Bull Off-Road Junior Team USA, das nach drei Veranstaltungen die Führung in dieser Kategorie innehat, an den Start gehen. Austin Jones (146 Punkte) hat einen hauchdünnen Vorsprung vor Seth Quintero (145 Punkte), während Mitch Guthrie nur 20 Punkte hinter dem Spitzenreiter (126 Punkte) liegt. Weiter unten in der Wertung liegen die Teamkollegen Cristina Gutiérrez und «Chaleco» López (Red Bull Can-Am Factory) mit 78 Punkten gleichauf, nur 4 Punkte vor João Ferreira (X-raid Yamaha). Mattias Ekström (54 Punkte) tritt erneut in einem Can-Am von South Racing an.



In der T4-Kategorie dürfte der kampferprobte Polaris-Werksfahrer Umeda Shinsuke (Xtreme Plus) von der Abwesenheit der Konkurrenten vor ihm im Gesamtklassement profitieren und seine Ausbeute von 79 Punkten steigern können.