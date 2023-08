Argentinien: Al-Attiyah führt beim Toyota-Abschied 29.08.2023 - 10:36 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) gewann die Autowertung mit knapp einer Minute Vorsprung vor Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) und fast vier Minuten vor Sebastian Halpern (X-raid Mini JCW).

Der Katarer Al-Attiyah übernahm bei seinem letzten Start für Toyota die Gesamtführung mit 1:06 Minuten Vorsprung vor dem Saudi Yazeed Al-Rajhi mit seinem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk und 4:19 Minuten vor dem Einheimischen Sébastian Halpern im Mini JCW von X-raid.



Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA) setzte sich im T3-Rennen gegen «Chaleco» Lopez (Red Bull Can-Am Factory) und Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) durch. Insgesamt hat Guthrie Jr. einen Vorsprung von 2:39 Minuten auf den Chilenen und 3:23 Minuten auf seinen Landsmann Quintero. Mattias Ekström (South Racing Can-Am) liegt mit 4:12 Minuten knapp außerhalb des Podiums.



Die erste Etappe der Desafío Ruta 40 YPF führte das Feld auf einer fast 700 km langen Schleife südlich von La Rioja. Nasser Al Attiyah hatte einen Plan: als Vierter zu starten, den Overdrive Racing Hilux von Juan Cruz Yacopini und den Mini JCW von Sebastián Halpern zu überholen und vielleicht sogar Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) einzuholen, der vorne lag.



Doch der Plan scheiterte. Während es der Weltmeister-Crew Al-Attiyah/Mathieu Baumel gelang, den Toyota vor ihnen zu überholen, hinderten Al Attiyah Probleme mit der Hinterradaufhängung zu Beginn der Wertungsprüfung daran, so stark zu pushen, wie er es gerne getan hätte. Der Saudi Al-Rajhi passierte als erstes Fahrzeug auf der Piste einen Kontrollpunkt nach dem anderen mit einem Vorsprung von etwa einer Minute vor dem Werks-Hilux von Al-Attiyah.



Am vorletzten Kontrollpunkt wendete sich jedoch das Blatt: Der Katarer war nun etwa eine Minute besser als Al Rajhi, der wegen eines schleichenden Reifenschadens, den er bei einer späteren Neutralisation reparieren ließ, gebremst wurde. Al Attiyah überquerte die Ziellinie mit 58 Sekunden Vorsprung vor seinem Titel-Rivalen um die Weltmeisterschaft. In der Gesamtwertung liegt Al Attiyah bei der Rallye Desaio Ruta 40 mit 1:06 Minuten vor Al-Rajhi in Führung. Der Dritte Sebastian Halpern (+ 4:19) immer noch in Schlagdistanz zu den beiden Hilux.



In T3 siegte Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA) und ließ «Chaleco» López (Red Bull Can-Am Factory) und Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) im Staub zurück. Zwei Reifenschäden führten dazu, dass Mattias Ekström (South Racing Can-Am), als Leader auf den vierten Platz zurückfiel. In der Gesamtwertung führt Guthrie mit 2:54 vor Lopez, Quintero mit 3:41, Ekström mit 4:16 und Christina Gutierrez (Red Bull Can-Am Factory) mit 5:05.