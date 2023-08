Argentinien: Yacopini greift Leader Al-Attiyah an 30.08.2023 - 11:06 Von Toni Hoffmann

© w2rc Juan Cruz Yacopini © Red Bull Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel © Ekström Mattias Ekström Zurück Weiter

In der Autokategorie holte Juan Cruz Yacopini im Toyota Hilux seinen ersten W2RC-Etappensieg überhaupt und ließ den Leader Nasser Al Attiyah im Staub stehen, als der Weltmeister einige Reifenschäden erlitt.

Al Attiyah schaffte es, im Toyota Hilux die Gesamtführung mit nur 17 Sekunden Vorsprung vor Yacopini zu behaupten, der in der Gesamtwertung rasant nach oben kletterte. Im Gegensatz dazu rutschten Yazeed Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk (Overdrive Racing) mit einem Rückstand von 16:31 Minuten auf den Führenden aufgrund wiederkehrender Reifenschäden auf den dritten Platz zurück. In T3 gewann Mattias Ekström (South Racing Can-Am) 1:45 Minuten vor Mitchell Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA). Der Amerikaner blieb aber 2:31 Minuten vor dem Schweden an der Spitze der Tabelle.



Die fast 460 km lange Etappe 2 der Desafío Ruta 40 YPF (DR40) führte die W2RC-Karawane von La Rioja zum Biwak in Belén und führte über die Dünen, die die Dakar nach drei Besuchen in der Gegend kennen und lieben lernte.



Die Prüfung schien zu einem neuen Duell zwischen Nasser Al Attiyah und Yazeed Al Rajhi zu führen, da die beiden Stars innerhalb weniger Sekunden die Plätze an der Spitze der Zwischenwertung tauschten. Doch Al-Attiyah, Al Rajhi und Halpern (X-raid Mini JCW) blieben immer wieder stecken. Der Katarer humpelte mit einem gebrochenen hinteren Stoßdämpfer und den Folgen von fünf Reifenschäden über die Ziellinie, während der Saudi viermal aus seinem Auto springen musste, um seine Reifen zu wecheln. Alles spielte Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) in die Hände, der Vollgas gab und sich als Erster durchsetzte.



Der Argentinier freute sich sichtlich über seinen ersten Etappensieg in der Rallyeraid-Weltmeisterschaft (W2RC): «Ich bin begeistert, meinen ersten Etappensieg in einer W2RC-Runde geholt zu haben. Es war eine verdammt harte Etappe für uns, aber wir haben es gemeistert, während die anderen es vermasselt haben und in Schwierigkeiten gerieten. Ich bin sehr glücklich, diesen Sieg in meinem Land zu erringen. Ich habe die ganze Saison über daran gearbeitet, einen solchen freudigen Moment mit meiner Familie, meinem Team und meinen Fans zu teilen. Wir werden das Rennen fortsetzen und hoffen, es mit Stil zu beenden. Wir müssen morgen die Straße freimachen. Es wird ein harter Job, aber manchmal muss man es tun. Morgen wird es das erste Mal sein Wir mit meinem Beifahrer Dani hoffen, dass alles klappt.»



Yacopini schlug Al Attiyah um 10:42 Minuten, Al Rajhi um 26:04 und Halpern um 55:52. Der Spitzenreiter des W2RC, Al Attiyah, musste seinen Vorsprung im DR40 auf nur noch 17 Sekunden vor Yacopini schrumpfen lassen. Al Rajhi ist nun mit 16:31 Dritter. Halpern liegt mit 49:29 knapp außerhalb des Podiums. Der Tagessieger, der bei der Dakar im vergangenen Januar Siebter wurde und mit 71 Punkten Fünfter der Weltmeisterschaft ist, ist seinem Landsmann Halpern mit 77 Punkten dicht auf den Fersen. Da Sébastien Loeb, Dritter in der vorläufigen Meisterschaftswertung mit 101 Punkten, nicht am Start ist, haben die beiden argentinischen Piloten eine echte Chance, in Salta auf das W2RC-Podium zu klettern. Der Fahrer aus Mendoza hat heute einen Quantensprung auf dem Weg zu diesem Ziel gemacht.



Mattias Ekström von South Racing erholte sich von der gestrigen, von einem Reifenschaden übersäten Etappe und sicherte sich die T3-Sonderprüfung mit 15 Sekunden Vorsprung vor den beiden Red Bull Off-Road Teamkollegen Mitch Guthrie und Seth Quintero, die 1:45 Minuten und 3:43 Minuten ins Ziel kamen. Guthrie Jr. bleibt mit 2:31 Minuten Vorsprung vor dem Etappensieger Ekströman der Spitze der Gesamtwertung. Seth Quintero hat einen Rückstand von 5:54.