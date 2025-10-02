Zwei Mal Carlos Sainz: Vater und Sohn im Sandkasten

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Martin Gruhler
Beim einem Test des Ford Raptor im Vorfeld der Raid Rally Portugal letzten Monat in Saragossa konnte Carlos Sainz sr. einen besonderen Gast begrüßen: Sein Sohn Carlos Sainz jr. nahm auf dem Beifahrersitz den Platz ein.O
In den Beifahrersitz klemmt sich normalerweise Stammnavigator Lucas Cruz. Jetzt gab Papa Carlos für einmal seinem Sohn Carlos die Gelegenheit Off-Road-Luft in einem schnellen Wüstenrenner zu schnuppern. Der Test wurde nahe der spanischen Metropole Sargossa, Hauptstadt von Arragonien, ausgefahren.

Aktuell gibt es weltweit keine Rennsportfamilie, die aktiv im Motorsport so erfolgreich ist wie Carlos Sainz Sr. und seinen Sohn Carlos Sainz.

Die 63-jährige Rallyelegende Sainz sr. weist in seiner Vita zwei Weltmeistertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft und zudem vier Dakar-Siege auf. In 2026 peilt der Veteran den fünften Triumph am Steuer eines Ford Raptor bei der Dakar an. Sein Sohn ist in der Formel 1 sehr erfolgreich und startet nach ersten Grand Prix-Siegen mit Ferrari nun für das Williams-Team, für das er zuletzt beim Grand Prix in Baku den dritten Platz herausfahren konnte. Sainz jr. ist mittlerweile zu einem richtigen globalen Megastar avanciert.

Bei den ziemlich flotten gemeinsamen Sandkastenspielen in Spanien wurden aufschlussreiche Erfahrungen gemacht, denn die an sich gute Bindung zwischen Vater und Sohn wurde auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Der Papa zeigte am Volant auf, wozu ein Top-Dakar-Fahrzeug in den Händen eines Könners im freien Gelände fähig ist. Der Junior gestand nach der Fahrt nahe am Maximum verlegen ein, beinahe die Hosen durchnässt zu haben.

Da der Sohnemann das V8-Raptor-Monster auch selbst am Steuer erleben wollte, wurden die Plätze natürlich getauscht. Carlos der Jüngere stellte sich am Lenkrad ganz passabel an, auch weil der Papa auf dem Beifahrersitz die richtigen Anweisungen geben konnte.

Die wilde Fahrt wurde in einem herzerwärmenden Video mit On-Board-Aufnahmen dokumentiert. Die weltweite PS-Bruderschaft dürfte sich beim Anschauen der Aufzeichnung köstlich amüsieren.

