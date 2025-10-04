Landrover Defender: Erster Sahara-Test für Dakar

Mit dem neu entwickelten Landrover Defender Rally Dakar D7X-R wurde erste intensive Vorbereitungen auf die Rallye Dakar 2026 und das Rally Raid-WM (W2RC) mit einem Sahara-Test unternommen.

Der Defender Dakar D7X-R, basiert auf dem Serienmodell Defender OCTA und wurde für den Start in der seriennahen «Stock»-Kategorie der W2RC entwickelt. Tausende Testkilometer wurden im Osten Marokkos im extremen Saharagelände von den Weltklassepiloten Stephane Peterhansel, Sara Price und Rokas Baciuska absolviert. Die Leistungsfähigkeit des Defender konnte bei dem Härtetest unter Beweis gestellt werden, um für die Herausforderungen im Januar in Saudi Arabien bei der Dakar erfolgreich sein zu können.

An diesem Test nahm auch der neue Teamchef von Defender Rally, Ian James, teil, welcher kürzlich auch zum Geschäftsführer von Jaguar Land Rover (JLR) Motorsport ernannt wurde. James wird das Defender Rallye-Team bei der Dakar und der W2RC leiten. Zuletzt arbeitete der Brite bei McLaren Electric Racing, wo er als Geschäftsführer und Teamchef für die Einsätze in der Formula E-Weltmeisterschaft verantwortlich zeichnete

Der Defender Dakar D7X R ist von der Technik her auf dem neuen Defender OCTA eng angelegt. Die Antriebseinheit leistet mit einem V8 Biturbo mit Mildhybrid-Technik 635 PS bei 750 Newtonmeter und verfügt über ein Achtgang-Automatikgetriebe. Die Aluminiumkarosserie ist identisch.