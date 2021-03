Rookies Cup: Nachwuchsarbeit neben der Rennstrecke

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup startet dieses Jahr in seine 15. Auflage

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup startet in diesem Jahr in seine 15. Auflage. Seit Beginn der Serie sind die jungen Talente auf KTM-Maschinen unterwegs, nun weitet der Hersteller sein Nachwuchs-Engagement aus.

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup gilt als eine der bedeutsamsten Rennserien, die weltweit nach jungen Talenten sucht und diese auf ihrem Weg in die Motorrad-WM begleitet. Seit 2007 besteht die «Road to MotoGP»-Nachwuchsserie, welche seitdem sechs Weltmeister hervorgebracht hat: Johann Zarco (2015 und 2016 in der Moto2), Danny Kent (2015 Moto3), Brad Binder (2016 Moto2), Jorge Martin (2018 Moto3), Enea Bastianini (2020 Moto2) sowie Joan Mir (2017 Moto3), der 2020 als erster Ex-Rookie die MotoGP-Krone erringen konnte.

Seit Beginn der Serie engagieren sich Namensgeber Red Bull sowie KTM als Hauptsponsoren, um den Nachwuchspiloten eine bezahlbare Plattform bieten zu können. Hierzu wurde ein Team aus Ingenieuren, Mechanikern und Riding Coaches zusammengestellt, das die Fahrer bei der Vorbereitung ihrer KTM-Motorräder unterstützt und ihnen Hinweise zur Linienwahl oder Set-up-Arbeit gibt.

Nun hat KTM eine Initiative ins Leben gerufen, welche auch ambitionierte Nachwuchskräfte neben der Rennstrecke ausbildet. Als Teil ihres Ausbildungsprogramms «KTM Young Professionals» gibt das Werk aus Mattighofen zwei jungen Ingenieuren die Chance, das technische Personal des Red Bull MotoGP Rookies Cup in dieser Saison zu unterstützen. Die Auserwählten sind die Österreicherin Laura Stempfer und Maximilian Götz.

Jens Hainbach, KTM Vizepräsident im Bereich Straßensport, äußerte sich mit Stolz über das Projekt: «Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Red Bull zu verlängern. Dank des Projektes trainieren wir sowohl junge Rennfahrer, als auch die Ingenieure von morgen. Mit Laura und Maximilian senden wir zwei hochmotivierte Auszubildende zu den Rennstrecken. Die beiden haben aus einer Vielzahl von Bewerbern durch ihre außergewöhnlichen operativen und schulischen Leistungen sowie ihr überdurchschnittliches Engagement hervorgestochen. Mit ihrer «Ready-to-Race»-Mentalität werden sie KTM würdig repräsentieren.»

Die beiden Teenager werden somit bei den sieben Stationen des Rookies-Cup-Kalenders vor Ort sein und die Technik-Crew verstärken. Der Startschuss fällt am 9. April Portimão, wo ein Vorsaisontest stattfinden wird, bevor eine Woche später am gleichen Ort die ersten beiden Saisonrennen ausgetragen werden.

Red Bull MotoGP Rookies Cup, Kalender 2021

17. und 18. April Portimão/PRT

1. und 2. Mai: Jerez/E

29. und 30. Mai: Mugello/I

19. und 20. Juni: Sachsenring/D

26. und 27. Juni: Assen/NL

10. und 11. Juli: KymiRing/F

14. und 15. August: Spielberg/A

11. und 12. September: Aragón/E

Pre-Season-Test

9. bis 11. April: Portimão/PRT

