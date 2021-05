Mugello, Rennen 1: Debütant Furusato triumphiert 29.05.2021 - 21:34 Von Mario Furli

Taiyo Furusato: Ein neues Siegergesicht

Taiyo Furusato (15) sorgte am Samstag in Mugello für eine Überraschung und schlug gleich in seinem ersten Rennen im Red Bull MotoGP Rookies Cup zu. Noah Dettwiler schaffte es in die Punkteränge.