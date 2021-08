Spielberg: David Muñoz Schnellster, David Alonso Pole

Schnellster Fahrer im Qualifying des Red Bull Rookies Cup in Spielberg war David Muñoz. Wegen einer Strafversetzung erbt jedoch der Zweitschnellste David Alonso den vordersten Startplatz. Dritter wurde Matteo Bertelle.

In einem spannenden Qualifying des Red Bull MotoGP Rookies Cup in Spielberg setzte sich der Spanier David Muñoz gegen seine 21 Kontrahenten durch. Nur 0,026 sec hinter Muñoz folgte der Cup-Führende David Alonso, der im ersten Rennen am Samstag von der Pole-Position starten wird. Denn Muñoz wird aufgrund einer Strafe, die er im zweiten Rennen am Sachsenring kassiert hatte, in der Startaufstellung an das Ende des Feldes versetzt. Zusätzlich muss er im Rennen eine Long-Lap-Strafrunde absolvieren. Im zweiten Rennen am Sonntag startet der Spanier dann von der Pole-Position.

«Vom Ende des Feldes zu starten, wird sicher schwierig, aber ich muss besonders in Hinblick auf die Meisterschaft ein gutes Rennen fahren. David Alonso ist sehr stark und die Strafe wird es nicht leichter machen», betonte der 15-jährige Muñoz.

Sachsenring-Sieger Matteo Bertelle fuhr auf dem 4,318 Kilometer langen Red Bull Ring die drittschnellste Zeit mit 1:40,053 min. Der 16-jährige Marcos Uriate komplettierte die erste Startreihe.

Lokalmatador Jakob Rosenthaler beendete das Zeittraining auf Rang 15: «Mein Qualifying war wirklich gut, es ist schön, vor heimischem Publikum auf meiner Hausstrecke fahren zu können», strahlte der 15-Jährige. «Platz 15 ist meine beste Qualifikations-Position in diesem Jahr, worüber ich sehr glücklich bin. Zudem konnte ich den Abstand zu den vorderen Jungs erneut verringern.»

Die Rennen des Red Bull Rookies Cup können am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 15.30 Uhr wie gewohnt live auf www.redbull.tv verfolgt werden.

Red Bull Rookies Cup, Qualifying, Red Bull Ring (6. August):

1. David Muñoz, 1:39,772 min

2. David Alonso, + 0,026 sec

3. Matteo Bertelle, + 0,281

4. Marcos Uriate, + 0,362

5. Tatchakorn Buasri, + 0,560

6. Scott Odgen, + 0,704

7. Daniel Muñoz, + 0,781

8. Daniel Holgado, + 0,893

9.Taiyo Furusato, + 0,963

10. Noah Dettwiler, + 1,001

Ferner:

19. Freddie Heinrich, + 2,156

Red Bull Rookies Cup, Stand nach 8 von 14 Rennen:

1. Alonso, 125 Punkte, 2. Muñoz David, 119. 3. Holgado, 107. 4. Moreira, 104. 5. Bertelle, 75. 6. Ortolá, 73. 7. Uriate, 69. 8. Muñoz Daniel, 61. 9. Millan, 52. 10. Buasri, 46. – Ferner: 14. Dettwiler, 30. 21. Rosenthaler, 6. 24. Heinrich, 2.