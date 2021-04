Portimão: Sieg für Alonso, Punkt für Rosenthaler

Mit einem Sieg des Kolumbianers David Alonso endete Lauf 1 des Red Bull Rookies Cup in Portimão. Der Österreicher Jakob Rosenthaler holte sich nach einer tollen letzten Runde Rang 15 und damit seinen ersten Punkt.

26 Fahrer aus 16 Nationen starteten auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» in die bereits 15. Saison des Red Bull Rookies Cup. Alle treibt die Hoffnung an, in die Fußstapfen von Piloten wie Joan Mir, Johann Zarco, Brad Binder oder Jorge Martin zu treten, die es über die Nachwuchsserie bis in die MotoGP geschafft haben.

Im Qualifikationstraining gelang dem Brasilianer Diogo Moreira eine Sensation. Bei seinem Debüt markierte er auf der anspruchsvollen Berg- und Talbahn im Süden Portugals vor den Spaniern Alex Millan und David Muñoz die schnellste Rundenzeit. Von der Pole-Position gelang es ihm, sich an die erste Stelle einer sechs Fahrer umfassenden Spitzengruppe zu setzen.

Ab der Halbzeit gelang es aber dem Kolumbianer David Alonso nicht nur in Führung zu gehen, sondern sich auch vom Rest des Feldes, der verbissen um jeden Zentimeter kämpfte, abzusetzen. Zwischenzeitlich konnte er seinen Vorsprung sogar auf über fünf Sekunden auszubauen. Nach 16 Runden waren es dann 4,092 Sekunden auf den ersten Verfolger.

Bis zur Ziellinie wurde Ellbogen an Ellbogen um die restlichen Plätze auf dem Siegertreppchen gefightet. Am Ende konnte sich Moreira aus dem Windschatten an seine Konkurrenten vorbei an die zweite Stelle setzen, knapp vor einem spanischen Sextett bestehend aus Marcos Uriarte, Daniel Holgado, David Muñoz, Ivan Ortolá, Alex Millan und Daniel Muñoz.

Zufrieden durfte auch Jakob Rosenthaler sein. Als Neuling im Red Bull Rookies Cup misslang ihm zwar der Start, aber mit einem Energieanfall in der letzten runde konnte er sich noch an die 15. Stelle setzen und seinen ersten Punkt bejubeln. Der Schweizer Noah Dettwiler, zwischenzeitlich auf Rang 15, musste sich mit dem 17. Platz begnügen, der Deutsche Freddie Heinrich wurde 20.

Ergebnis, Portimão, Rennen 1

1. Alonso, 16 Runden in 30:00,100 Minuten

2. Moreira, +4,092 sec.

3. Uriarte, +4,120

4. Holgado, +4,188

5. Muñoz David, +4,276

6. Ortolá, +4,300

7. Millan, +4,445

8. Muñoz Daniel, +11,632

9. Ogden, +11,666

10. Veijer, +11,937

11. Farioli, +11,956

12. Aji, +22,383

13. Buasri, +29,529

14. Nishimura, +33,513

15. Rosentaler, +33,617

Ferner:

17. Dettwiler, +33,678

20. Heinrich, +34,110