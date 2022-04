Red Bull-Rookies: Angel Piqueras auf Pole-Position

Der Spanier Angel Piqueras fuhr am Freitag auf Pole-Position

Das erste Wochenende des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022 begann in Portimão mit sehr widrigen Wetterbedingungen. Der Spanier Angel Piqueras sicherte sich die beste Startposition, Jakob Rosenthaler auf Platz 19.

Vor einer Woche trafen sich die Red Bull Rookies zu ihrem Vorsaisontest auf der Berg-und-Tal-Bahn in Portimão. 14 Fahrer werden 2022 neu in den erfolgreichen Nachwuchs-Cup einsteigen, weitere zwölf Piloten sind bereits mindestens im letzten Jahr in der Startaufstellung gewesen.

Die erste Qualifikation lief für den Neuling Angel Piqueras nach Maß. Der 15-jährige Spanier setzte im verregneten Qualifying eine Bestzeit von 2:10,381 und sicherte sich gleich die erste Pole-Position in dieser Saison. Auch der zweitplatzierte Maximo Quiles startet erstmals im Cup, der als ausgezeichnete Nachwuchsschmiede für die Motorrad-Weltmeisterschaft gilt. Quiles ist 14 Jahre alt und setzte seine KTM gleich auf den zweiten Startplatz für die beiden Rennen am Samstag und Sonntag.

Der Australier Harrison Voight fuhr auf Platz 3 und er wird damit die erste Startreihe komplettieren. Hinter den den Top-3-Fahrer landeten Soma Görbe aus Ungarn, der Ire Casey O’Gorman und Marcos Ruda in Startreihe 2 auf dem 4,592 km langen Autodromo Internacional do Algrave.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler landete im Zeittraining auf Platz 19. Mit einem Rückstand von 3,6 Sekunden auf den Spitzenreiter hat der 15-Jährige in den Rennen alle Hände voll zu tun. Freddie Heinrich kam nur auf den 23. Startplatz. Am Samstag sieht der Wetterbericht weiterhin durchwachsen aus, der Sonntag dürfte besser werden.

Die Rennen sind am Samstag und Sonntag live über Red Bull-TV im Stream zu verfolgen.

Ergebnis Red Bull Rookies, Portimão, Qualifying (22. April:

1. Angel Piqueras (SPA), 2:10,381 min

2. Maximo Quiles (SPA), + 0,817 sec

3. Harrison Voight (AUS), + 1,036

4. Soma Görbe (HUN), + 1,412

5. Casey O’Gorman (IRL), + 1,553

6. Marcos Ruda (SPA), + 1,576

7. Gabin Planquez (FRA), + 1,675

8. Tatchakorn Buasri (THA), + 2,458

9. Rico Salmela (FIN), + 2,485

10. Eddie O’Shea (GBR), + 2,551



Ferner:

19. Jakob Rosenthaler (AUT), + 3,691

23. Freddie Heinrich (GER), + 8,957