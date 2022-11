Valencia: José Rueda Red Bull Rookies Cup-Sieger 2022

Mit einem cleveren Rennen sicherte sich der Spanier José Rueda beim Saisonfinale in Valencia den Sieg im Red Bull Rookies Cup 2022 vor Vizemeister Collin Veijer. Maximo Quiles übernahm mit dem Rennsieg Gesamtrang 3.

Im letzten Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022 kam es zum Showdown zwischen José Rueda und Collin Veijer, die beiden trennten vor dem Finale 15 Meisterschaftspunkte.

Die Pole-Position hatte sich am Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo der Spanier Angel Piqueras gesichert, die er im ersten Lauf in einen zweiten Platz umwandeln konnte. Piqueras führte das Feld in die erste Kurve an und schaffte es innerhalb der ersten Runde, gemeinsam mit Marcos Ruda, Casey O`Gorman und Max Quiles, eine Lücke zu den Verfolgern herauszufahren.

Veijer pirschte jedoch mit der schnellsten Rennrunde von 1:42,847 min wieder an das Führungsquartett heran und hielt damit seine Titelhoffnungen aufrecht. Rueda umkreiste die valencianische Piste derweilen auf Rang 7.

Im Rennverlauf rückten die Rookies auf ihren KTM RC 250 R wieder enger zusammen und es entwickelte sich an der Spitze eine neunköpfige Kampfgruppe. Sieben Runden vor Schluss verabschiedete sich O´Gorman mit einem Sturz aus dieser Gruppe, während sich Quiles in Führung setzte.

Der 14-jährige Spanier behauptete sich bis zum Zielstrich und sicherte sich mit seinem Sieg den dritten Rang in der Rookies Cup-Gesamtwertung. Das Podium komplettieren Angel Piqueras und Luca Lunetta.

Rueda reichte letztlich ein siebter Platz für den Gesamtsieg. Der 16-jährige Spanier vollbrachte damit das Kunststück, innerhalb einer Saison sowohl den JuniorGP als auch den Red Bull Rookies Cup zu gewinnen. Der Niederländer Collin Veijer beendete das Rennen als Sechster, was ihm den Vizetitel einbrachte. «Dieses Wochenende hatte ich viel Druck. Im Rennen war meine Strategie, immer hinter Collin zu bleiben. Das ist sich aufgegangen. Ich habe die Meisterschaft gewonnen, das ist unglaublich», lauteten die erleichterten Worte des spanischen Cup-Siegers.

Der Österreicher Jakob Rosenthaler beendete seine Saison mit einem beachtlichen elften Rang.

Rookies Cup-Ergebnis, Valencia, Rennen 2 (5. November):

1. Quiles, 17 Runden in 29:12,579 min

2. Piqueras, + 0,036 sec

3. Lunetta, + 0,454

4. Ruda, + 0,658

5. Salmela, + 0,777

6. Veijer, + 0,875

7. Rueda, + 1,346

8. Voight, + 3,142

9. Aditama, + 9,804

10. Buchanan, + 9,946



Ferner:

11. Rosenthaler, + 21,338

18. Heinrich, + 1:01,310

Endstand Red Bull MotoGP Rookies Cup 2022

1. Rueda 224 Punkte. 2. Veijer 210. 3. Quiles 189. 4. Piqueras 184. 5. Lunetta 150. 6. Buasri 126. 7. Salmela 122. 8. O’Gorman 109. 9. Farioli 93. 10. Voight 91. Ferner: 15. Rosenthaler 42. 24. Heinrich 3.