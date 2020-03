Goodwood: Festival of Speed ebenfalls verschoben

Täglich erreichen uns neue Nachrichten über Termin-Verschiebungen und Eventabsagen. Nun ist auch das ursprünglich für Anfang Juli geplante Festival of Speed in Goodwood von der weltweiten Corona-Krise betroffen.

«Goodwood war immer stolz darauf, den Zuschauer erstklassigen und außergewöhnlichen Motorsport zu bieten, doch nach allem, was in den letzten Wochen passierte, haben wir die Empfehlung der britischen Regierung befolgt und werden das Festival of Speed auf einem späteren Zeitpunkt verschieben», gaben die Event-Organisatoren nun auf der Festival of Speed-Homepage bekannt.

«Wir möchten natürlich dabei auch sicher gehen, dass wir den bestmöglichen Zeitpunkt für den neuen Termin festlegen werden. Das erfordert aber erst einmal reifliche Überlegungen und wir werden Sie zeitnah darüber informieren. Höchstwahrscheinlich wird es im Spätsommer oder Frühherbst stattfinden und natürlich bleiben Tickets und Hospitality-Buchungen für den neuen Termin gültig.»