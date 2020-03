Großbritannien: Alle BSB-Läufe bis 31. Mai ausgesetzt

Auch der dritte BSB-Lauf in Donington Park ist von den Termin-Verschiebungen betroffen

Nachdem die britische Regierung weitere Restriktionen erlassen hatte, um die Ausbreitung von Covid-19-Infektionen zu verhindern, wurden alle Events der Britischen Superbike-Meisterschaft bis zum 31. Mai 2020 ausgesetzt.

Für das Wochenende vom 10. bis 12. April 2020 war der Saisonstart der Britischen Superbike-Meisterschaft auf dem «Silverstone National Circuit» geplant. In der Woche davor sollten die BSB-Piloten ab dem 1. April 2020 noch eine weitere Gelegenheit bekommen, um in Silverstone zu testen. Doch wie nicht anders zu erwarten war, fällt auch der Saisonauftakt der Britischen Superbike-Meisterschaft 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer.

Bereits am 17. März 2020 gab das BSB-Management bekannt, dass der Test am 1. und 2. April in Silverstone abgesagt wird und der erste Saisonlauf der Britischen Superbike-Meisterschaft auf dem «Silverstone National Circuit» zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll.

Nachdem die britische Regierung am 23. März erneut umfangreiche Restriktionen erlassen hatte, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu unterdrücken und weitere COVID-19-Infektionen zu verhindern, wurden alle Events der Britischen Superbike-Meisterschaft bis mindestens zum 31. Mai 2020 ausgesetzt.

Betroffen davon sind die drei Britischen Meisterschafts-Läufe auf dem «Silverstone National Circuit» vom 10. bis 12. April 2020, die Rennen in Oulton Park vom 01. bis 3. Mai 2020 und das dritte BSB-Wochenende in Donington Park, das ursprünglich für das Wochenende vom 22. bis 24. Mai 2020 geplant war.

«Alle Veranstalter und Organisatoren der Britischen Superbike-Meisterschaft arbeiten in nächster Zeit weiterhin sehr eng mit den Teams, Sponsoren, Rennstrecken-Betreibern, Partnern sowie vielen weiteren Gönnern zusammen, um die sich ständig ändernde Situation richtig zu bewerten und um dann mit hoffentlich möglichen Aktualisierungen die richtigen Entscheidungen zu treffen», beteuerte das BSB-Management abschließend in der aktuellen Pressemitteilung.

BRITISCHE SUPERBIKE-MEISTERSCHAFT - TERMINKALENDER 2020

10. bis 12. April 2020 / Silverstone National Circuit – Verschoben!

01. bis 03. Mai 2020 / Oulton Park – Verschoben!

22. bis 24. Mai 2020 / Donington Park – Verschoben!

19. bis 21. Juni 2020 / Snetterton

10. bis 12. Juli 2020 / Knockhill

24. bis 26. Juli 2020 / Brands Hatch

07. bis 09. August 2020 / Thruxton

21. bis 23. August 2020 / Cadwell Park

04. bis 06. September 2020 / Oulton Park

18. bis 20. September 2020 / Assen (Niederlande)

02. bis 04. Oktober 2020 / Donington Park

16. bis 18. Oktober 2020 / Brands Hatch

BSB - DIE TEILNEHMERLISTE - STAND 25. MÄRZ 2020

Visiontrack Ducati

Joshua Brookes und Christian Iddon

Oxford Racing Ducati

Tommy Bridewell

Massingberd Mundy FS-3 Kawasaki

Danny Buchan und Lee Jackson

McAMS Yamaha

Tarran Mackenzie und Jason O’Halloran

Smiths Racing BMW

Peter Hickman und Alex Olsen

Honda Racing UK

Glenn Irwin und Andrew Irwin

Tyco BMW

Taylor Mackenzie und Bradley Ray

Buildbase Suzuki

Keith Farmer und Kyle Ryde

Bike Devil Ducati

Gino Rea

Santander Salt TAG Yamaha

Dan Linfoot und Jack Kennedy

Rich Energy OMG Racing BMW

Luke Mossey und Héctor Barberá

Lloyd & Jones PR Racing BMW

Joe Francis

CDH Racing Kawasaki

Joshua Owens

Silicone Engineering Kawasaki

Dean Harrison

NP Motorcycles

Bjorn Estment

Team 64 Motorsports Kawasaki

Graeme Irwin

GR Motosport Kawasaki

Storm Stacey

Truelove Brothers Racing Yamaha

Matt Truelove