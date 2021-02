Pekka Päivärinta erteilt dieses Jahr WM-Start Absage

Wenn sich die Coronavirus-Pandemie in den nächsten Wochen nicht grundlegend ändert, wird dieses Jahr der Startplatz von Pekka Päivärinta in der Seitenwagen-WM frei bleiben. Der Finne gibt seiner Baufirma den Vorzug.

Pekka Päivärinta ist seit Jahren eine der schillerndsten Persönlichkeiten auf drei Rädern. Der stille Finne gewann fünf Mal die Seitenwagen-Weltmeisterschaft, zum ersten Mal 2008 mit seinem Landsmann Timo Karttiala sowie 2010, 2011 und 2013 mit dem legendären Schweizer Beifahrer Adolf Hänni. 2016 schrieb Päivärinta im Motorrad-Straßenrennsport Geschichte. Am Ende der Saison hatte er mit Kirsi Kainulainen an seiner Seite nicht nur die meisten Punkte gesammelt, mit der jungen Finnin gewann zum ersten Mal eine Frau den WM-Titel.

Auch diese Saison hätte Päivärinta zu den Sieganwärtern in der Weltmeisterschaft gezählt, doch sein Startplatz wird aller Voraussicht nach leer bleiben. «Wenn sich bezüglich der Coronavirus-Pandemie in Europa in den nächsten Wochen nichts Grundlegendes zum Besseren ändert, kann ich dieses Jahr wohl oder übel nicht an den Läufen der Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde nur die Rennen der finnischen Meisterschaft bestreiten», erklärt Päivärinta gegenüber SPEEDWEEK.com.

«Seit 21 Jahre besitze ich eine Baufirma. Wir sind an der Errichtung von Wohnungen in Helsinki beteiligt. Seither habe ich nie Urlaub gemacht, meine gesamte Freizeit verbringe ich an den Rennstrecken. Bis jetzt musste ich nach jedem WM-Lauf in aller Eile zurück, um nicht zu lange von meiner Arbeit weg zu sein, aber jetzt müsste ich jedes Mal bei meiner Rückkehr in Quarantäne gehen. Das kann ich mir schlicht und einfach nicht leisten. Weil es in Finnland nahezu nicht möglich ist Sponsoren zu finden, muss ich mir ja fast alles selbst finanzieren.»

Provisorischer Rennkalender

15. – 17.04. Le Mans (Frankreich)

23. – 25.04. tba

26. – 27.06. Pannonia Ring (Ungarn)

02. – 04.07. Donington (Großbritannien)

20. – 22.08. Grobnik/Rijeka (Kroatien)

16. – 18.09. Le Castellet (Frankreich)

01. – 03.10. Oschersleben (Deutschland)

15. – 17.10. Brands Hatch (Großbritannien)

29. – 31.10. Estoril (Portugal)