Moto Trophy-Test: Sparen beim Fahren

Die ersten Rennen der Moto Trophy-Saison 2024 finden zwar erst im Mai statt, doch warmfahren kann man sich schon beim ersten Treffen im Rahmen eines zweitägigen Test Anfang April in Frankreich.

Einige Wochen sind es noch bis zum Auftakttraining der Moto Trophy am ersten April-Wochenende auf der im letzten Jahr eingeweihten Rennstrecke in Mirecourt/Frankreich. Wer jedoch in den nächsten Tagen bis spätestens 31. Januar 2024 seine Nennung abgibt, profitiert noch von dem Frühbucher-Nachlass. «30 Euro beträgt die Ermäßigung», rechnen die Veranstalter der Moto Trophy vor, «das ist umgerechnet etwa eine Tankfüllung für das Motorrad. Warum sollte man sich das entgehen lassen, wenn man sowieso dort fahren will.»

Mindestens fünf Mal an jedem der beiden Wochenendtage gibt es die Möglichkeit, jeweils 20 Minuten auf der Strecke zu trainieren. «Das sollte ausreichen», so der Veranstalter, «um den Fahrer wieder in Form zu bringen und das Rennmotorrad auf die bevorstehende Saison abzustimmen.» Damit die unterschiedlichen Maschinen und fahrerischen Level auch zusammenpassen, erfolgt die Einteilung in möglichst gleichstarke Gruppen. Eine Gruppe ist auch für die Gespanne reserviert.

Die im Elsass gelegene Strecke ist nur etwa 130 Kilometer von Straßburg oder Saarbrücken entfernt in den Vogesen gelegen. Nächstgrößere Stadt ist Nancy, die etwa 40 Kilometer entfernt. Danach geht die Saison weiter mit den Läufen in Luxemburg (18.-20. Mai, Pfingsten), Flugplatzrennen Walldürn (14.-16.Juni.), TT Circuit Assen (5.-7.Juli.), Motorsportarena Oschersleben (26.-28.Juli), Autodrom Most (16.-18.August), Luxemburg2 (7.-8. September) und Frohburg (14.-15. September, nur Zweitakter).

Alle weiteren Infos zur Anmeldung und Veranstaltung ist auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com hinterlegt. Bei speziellen Fragen, einfach ein E-Mail an info@klassik-motorsport.com schicken.