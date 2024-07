FSBK Magny Cours: Sieg di Meglio, Konter Foray

Im französischen Nevers war mit Sommerwetter am vergangenen Wochenende in der Französischen Superbike-Meisterschaft nichts. Mike di Meglio gewinnt mit Slicks Lauf 1. Titelverteidiger holt sich Lauf 2.

Die Französische Superbike-Meisterschaft machte am 29. und 30. Juni 2024 auf der Rennstrecke von Nevers Magny-Cours Station. Der Moto Club de Nevers et de la Nièvre begrüßte mit Unterstützung des französischen Motorradverbands die Piloten und ihre Teams. Die Fans sahen herrliche Kämpfe, die durch das launische Wetter bedingt waren, das den Frauen und Männern im Teilnehmerfeld keine Ruhe ließ.

Superbike Rennen 1: Mutiger di Meglio

Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen entschied sich die Rennleitung, die Renndistanz zu verkürzen, sodass die Fahrer 12 Runden lang auf die Strecke gingen.

Der aus Toulouse stammende Pole-Setter Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin) legte einen guten Start hin, gefolgt von Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli), der versuchte, die Führung zu erobern. Am Ende der ersten Runde war es jedoch di Meglio, der die Führung übernahm und Leblanc und seinen Teamkollegen Alan Techer (Honda Team CBO Racing France - Michelin) auf die Plätze 2 und 3 verwies. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), der auf dem vierten Platz lag, versuchte, sich diesem Duo anzuschließen.

In der ersten Hälfte des Rennens konnte man die unterschiedlichen Reifenwahlen der Fahrer beobachten, vor allem in den Top-Sieben, wo sowohl Slick- als auch Regenreifen zu funktionieren schienen. Mike di Meglio, der sich für Slick-Reifen entschieden hatte, bestätigte seine gute Form des Wochenendes. Er setzte sich ab und schien zur Rennmitte bereits in Sicherheit zu sein. Er lag mehr als sechs Sekunden vor Techer, der inzwischen ganz alleine unterwegs war. Jeremy Guarnoni lag auf dem dritten Platz, nachdem er einen nach dem anderen überholt hat, die mit der abtrocknenden Strecke zu kämpfen hatten.

Als die Zielflagge fiel, war Mike di Meglio der erste, der sie zu sehen bekam. Er sammelte viele Punkte, ebenso wie Alan Techer, der Zweiter wurde, und Jérémy Guarnoni, der Dritter wurde. Die Top 5 wurden von Grégory Leblanc auf Platz 4 und Hugo Clere auf Platz 5 komplettiert. Mit seinen Regenreifen gelang es Titelverteidiger Kenny Foray, die Situation mit einem sechsten Platz zu retten, den er nur knapp vor den Angriffen des ersten Challengers Adrien Rollet halten konnte.

Superbike Rennen 2: Foray revanchiert sich

Diesmal war es Alan Techer (Honda Team CBO Racing France - Michelin), der den Hole Shot macht. Er ließ den zweitplatzierten Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin) im Kampf mit dem Drittplatzierten Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli) zurück. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), der keine Probleme mit seinen Reifen hatte, eroberte den vierten Platz und schien von der ersten Runde an schnell zu sein.

An der Spitze des Rennens pushte Techer stark und vergrößerte den Abstand zu seinem Teamkollegen, der von seinem Rivalen bedroht wurde. Kenny Foray kämpfte sich mit dem Messer zwischen den Zähnen nach vorne, bremste Mike di Meglio aus und eroberte in der sechsten Runde den zweiten Platz. In ihrem Windschatten versuchte Grégory Leblanc, die Gelegenheit zu nutzen, um näher heranzukommen, aber sein Tempo schien nicht ganz zu reichen. Auf dem fünften Platz übernahm Mathieu Gines das Kommando.

In den letzten Runden wurde das Duell Techer gegen Foray wie in Nogaro wieder aufgenommen. Dahinter bildeten di Meglio, Leblanc und Gines ein Trio, das ebenfalls um das Podium kämpfte. Am Ende setzte sich der Französische Meister durch. Kenny Foray holte sich die 25 Punkte für den Sieg und Alan Techer belegte den zweiten Platz auf dem Podium. Nach einem herausfordernden Rennen kletterte Mathieu Gines auf die dritte Stufe und verwies Mike di Meglio auf den vierten Platz.

Aktueller Stand der FSBK

1. Kenny FORAY - 151 Punkte.

2. Alan TECHER - 151 Punkte

3. Mike DI MEGLIO - 108 Punkte.

4. Gregory LEBLANC - 100 Punkte.

5. Mathieu GINES - 96 Punkte