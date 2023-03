Sportleiter Mario Siebert: «Die Saison kann kommen»

Die siebte Auflage des Gespann-Masters steht in der kommenden Saison bevor. Der Club-Vorstand tagte jetzt in Seligenstadt und klärte Details.

«Nägel mit Köpfen» machte der Vorstand vom «Gespann-Masters Förderverein e.V.» jetzt bei seiner Sitzung im Vereinsheim des MSC Seligenstadt. Die kommende Runde des Gespann-Masters, der international offenen Serie für Gespanne mit B-Lizenz, wurde ausführlich besprochen und final geplant.

Neu in der Vorstandsrunde war Jannik Sonntag, der Sohn des Vorsitzenden vom MSC Melsungen, Stefan Sonntag. Er ist künftig mitzuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, inklusive der Facebook-Seite des Gespann-Masters.

Wie schon von SPEEDWEEK.com berichtet, geht die siebte Auflage dieser Gespann-Serie über vier Rennen. Anfangs waren fünf geplant, aber da der MSC Melsungen in dieser Saison vom DMSB die Austragung des Bahnpokals Seitenwagen übertragen bekommen hat, kann die Masters-Runde nicht wie sonst gewohnt auch auf der Grasbahn an der St. Georgsbrücke stattfinden.

Das Masters 2023 beginnt für die Teams am Samstag, den 29. April um neun Uhr morgens in Leipzig mit einem Gespannfahrer-Lehrgang, geleitet von zwei prominenten Persönlichkeiten der Szene. Im Anschluss daran steht den Teams die Speedwaybahn im Motodrom am Cottaweg für zweimal zwei Stunden zum Training zur Verfügung.

Am Tag danach wird an gleicher Stelle das erste Master-Rennen ausgefahren. «Sieben Gespannteams aus 2022 sind wieder am Start», berichtete Sportleiter Mario Siebert jetzt, «deren Startplätze ergeben sich aus der Gesamtwertung der vergangenen Saison. Die Startplätze der vier Neulinge Buß, Gerlach, Laur und Friskovec haben wir jetzt im Rahmen unserer Sitzung im Beisein von Fans und einem Teil der Aktiven zugelost.»

Bereits am folgenden Montag, dem 1. Mai, geht es ins zweite Rennen im Glückauf-Stadion in Lübbenau/Spreewald. Zwei Monate später, am 1. und 2. Juli, wird im belgischen Zolder das dritte Rennen gefahren. Das Finale des Gespann-Masters findet am 24. September in Haunstetten statt.

Bei jedem Rennen werden zwölf Vorläufe gefahren, dabei fährt jedes Team viermal ans Band. Danach folgen zwei Semifinales und ein Finale. Elf Gespannteams sind gemeldet, ein Platz im Zwölfer-Heatschema bleibt frei und kann noch besetzt werden. Siebert: «Die Saison kann kommen, wir sind vorbereitet und startklar.»

Line-up Gespann-Masters 2023:

Nicole Standke/Resi Hölper (AC Rastede/MSC Nordhastedt), Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B), Dennis Möhlenpage/ Pascal Hillmann (MSC Wagenfeld), Thomas Buß/Alex Herrmann (MSC Nidda), Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda), Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten), Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn), Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg), Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (MSC Wagenfeld/MSC Mulmshorn), Ronald Gerlach/Sindy Viràgos (MSC Seligenstadt).

Termine Gespann-Masters 2023:

1. Rennen am 30.04. in Leipzig

2. Rennen am 01.05. in Lübbenau

3. Rennen am 01./02.07. in Zolder

4. Rennen am 23./24.09. Haunstetten

Gespann-Masters 2022 Endstand:

1. Mike Kolb/Desiree Holstein 43 Pkt.

2. Nicole Standke/Resi Hölper 42

3. David Kolb/Patrick Herbst 32

4. Jens Lorei/Ralf Bittner 31

5. Fabian Müller/Peter Maurer 28

6. Joachim Martens/Des Vanzonhoven 17

7. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire 14

8. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer 11

9. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann 7

G Davey Dodde/Silvia Middel (14)

G Oswald Bischoff/Mario Siebert (13)

G Udo Poppe/Martin Weick (11)