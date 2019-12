Superbike-WM

Auktion: Ducati versteigert Scott-Redding-Equipment

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk kann man für sich oder seine Liebsten beim Ducati-Werksteam in der BSB ersteigern. Mit dem Erlös wird ein Hospiz unterstützt.

Be Wiser Ducati organisiert den Werksauftritt des italienischen Herstellers in der Britischen Superbike Serie (BSB), das Team wird von Paul Bird geführt.



Der 52-Jährige engagiert sich nicht nur im Motorsport, er nutzt dies auch zur Unterstützung wohltätiger Organisationen. 2019 fiel seine Wahl auf «Hospice at home». Bisher flossen Erlöse aus diversen Aktionen im Rahmen der BSB-Events i.H.v. 10.000 GBP diesem Hospiz zu – und es soll noch mehr werden.

Be Wiser gewann 2019 mit Scott Redding die Meisterschaft, sein Teamkollege Josh Brookes wurde Zweiter. Bird entschloss sich zum Jahresende zur Versteigerung der Boxen-Sessel, die von seinen Piloten in der abgelaufenen Saison verwendet wurde. Die Stühle im Design von Sportsitzen im Auto sind in Ducati-Rot gehalten und mit dem jeweiligen Namen versehen.

Gerade die Bestuhlung von Redding ist wegen seines BSB-Triumphs und seinem Aufstieg in die Superbike-WM begehrt. 15 Tage vor Ablauf der Versteigerung steht das Höchstgebot bei 810 GBP. Der Versand ist auch ins Ausland möglich, Höchstbietender ist aktuell ein Niederländer.