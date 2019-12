Superbike-WM

Superbike-WM 2020: Wer fährt wo, wer zuschauen muss

Die Teilnehmer an der Superbike-WM 2020 stehen fest, nur ein Platz ist noch frei. Es ist Fakt, dass wir kommende Saison zwar ein Meeting in Deutschland haben, aber keinen Rennfahrer.

Noch wurde keine Startliste für die Superbike-WM 2020 von der FIM veröffentlicht, Überraschungen sind aber nicht mehr zu erwarten. Der spektakuläre Wechsel von Álvaro Bautista von Ducati zum neuen Honda-Werksteam ist bereits länger bekannt, auch die Zusammensetzungen der Werksteams von Kawasaki (Jonathan Rea/Alex Lowes) und Yamaha (Michael van der Mark/Toprak Razgatlioglu) sind seit Wochen klar.

Dass Markus Reiterberger und Sandro Cortese kein neues Team für die Superbike-WM 2020 finden werden, ist mittlerweile ebenso Tatsache.



Reiterberger unterschrieb Mitte Dezember beim malaysischen BMW-Team Onexox TKKR SAG für die Asia Road Racing Championship 2020.



Sämtliche Verhandlungen von Cortese sind gescheitert, der Schwabe wartet jetzt auf seriöse Angebote.



So wird die Superbike-WM 2020 nach zwei Jahren Pausen zwar wieder in Deutschland in der Motosport Arena Oschersleben gastieren, doch ohne einen Lokalmatador als Zugpferd im Teilnehmerfeld.

Die Teilnehmerliste umfasst 15 Teams mit 23 Motorrädern, wobei das Pedercini-Team wegen Probleme des Hauptsponsors wackelt. Brixx Ducati wird mit Sylvain Barrier nur die Europa-Events bestreiten, Motocorsa Ducati verzichtet auf die ersten beiden Saisonmeetings in Australien und Katar.



2020 nicht mehr dabei ist Marco Melandri, der bereits im Sommer seinen Rücktritt erklärte.



Ducati, Kawasaki und Yamaha sind zahlenmäßig mit fünf und sechs Maschinen ausgeglichen vertreten, dazu sehen wir vier Honda und zwei BMW.

Motorrad Team Fahrer Kawasaki KRT Jonathan Rea Alex Lowes Puccetti Javier Fores Pedercini Jordi Torres Lorenzo Savadori Orelac Maximilian Scheib Ducati Aruba.it

Chaz Davies Scott Redding Barni Leon Camier Go Eleven Michael Rinaldi Brixx * Sylvain Barrier Motocorsa Leandro Mercado Yamaha Pata

Michael van der Mark Toprak Razgatlioglu Ten Kate Loris Baz GRT Federico Caricasulo Garrett Gerloff BMW BMW Motorrad Tom Sykes Eugene Laverty Honda HRC Álvaro Bautista Leon Haslam MIE Takumi Takahashi ? * nur Europa-Events