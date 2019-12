Superbike-WM

Sandro Cortese: Alle Türen zu, verzweifelte Jobsuche

Nach und nach haben sich für Sandro Cortese alle Möglichkeiten in der Superbike-WM zerschlagen, für 2020 steht der zweifache Weltmeister ohne Team da. Jetzt überlegt der 29-Jährige, wie es weitergehen soll.

Sandro Cortese steht am Scheideweg seiner Motorradrennfahrer-Karriere. Der bald 30-jährige Berkheimer machte sich lange Zeit Hoffnungen auf eine weitere Superbike-WM-Saison bei GRT Yamaha, für dieses Team erreichte er 2019 als Kollege von Marco Melandri den elften WM-Rang. Aber schließlich wurden dort der Texaner Garrett Gerloff (protegiert von Ex-Weltmeister Ben Spies) und Supersport-Vizeweltmeister Federico Caricasulo engagiert. Cortese hatte kein Interesse daran, mit einem Motorrad von 2019 statt der neuen R1 zu fahren.

Danach sollte Cortese als Teamkollege von Loris Baz im Ten-Kate-Yamaha-Team fahren, aber er wurde immer wieder vertröstet und der Vertrag nie zugeschickt. Als Cortese nach dem Valencia-GP vor vier Wochen vorübergehend bei Marc VDS als Moto2-Fahrer neben Sam Lowes ins Gespräch kam, weil Weltmeister Alex Márquez zu Repsol Honda wechselte, wurde Sandro aus den Niederlanden signalisiert: «Nimm dieses Angebot an, wenn es sich ergibt.»



Am Dienstag dieser Woche bekam Cortese von Ten Kate die Nachricht, man werde sich 2020 erneut auf einen Fahrer (Loris Baz) konzentrieren.

Selbst Yamaha-MotoGP-Renndirektor Lin Jarvis zeigte sich überrascht. «Ich dachte, es sei alles unter Dach und Fach mit Sandro und Ten Kate», meinte Jarvis, als sich Cortese über Vermittlung von Yamaha-SBK-Rennchef Andrea Dosoli erkundigte, ob er sich eventuell Hoffnungen auf einen Job als Yamaha-MotoGP-Testfahrer machen könne. Aber bisher will Yamaha in erster Linie die Japaner Nozane und Nakasuga testen lassen, dazu die vier MotoGP-Stammfahrer.



Unterdessen hatte Cortese auch Kontakt mit dem Team Moriwaki Honda für die Superbike-WM aufgenommen, aber auch von dort kam inzwischen eine Absage.

Danach nahm Sandro Cortese Verhandlungen mit Barni Ducati auf. Er erkundigte sich, ob eventuell eine zweite Panigale V4R neben Leon Camier eingesetzt werden könnte, wie viel Geld er für so ein Projekt auftreiben müsste und ob Ducati und Promoter Dorna so ein Projekt unterstützen würden. Doch bisher drangen keine ermutigenden Nachrichten aus Italien nach Berkheim.

Denn es haben sich zwei neue Ducati-Teams für die Superbike-WM 2020 eingeschrieben: Neben dem Aruba-Werksteam (Davies, Redding), Barni (Camier) und Go Eleven (Rinaldi) noch Motocorsa (Mercado) und Brixx (Barrier). Ducati stößt also an die Kapazitätsgrenzen. Sportdirektor Paolo Ciabatti ließ anklingen, zu einem so späten Zeitpunkt im Jahr könne man nichts mehr für Sandro tun. Denn die WM beginnt bereits am 28. Februar auf Phillip Island.

«Ich dachte, ein zweites Bike bei Barni könnte sich finanzieren lassen, wenn Ducati bei den Materialkosten ein Entgegenkommen zeigt. Die Teamkosten sind überschaubar, denn es finden nur noch drei Übersee-Events statt – in Australien, Katar und Argentinien», gab Cortese zu bedenken.

«In die Supersport-WM will ich nicht zurück, denn ich will nicht noch einmal ein Jahr kostenlos fahren und nichts verdienen», betont der zweifache Weltmeister. «Das habe ich für 2018 hingenommen, als die Moto2-Pläne mit Intact, Forward und Kiefer geplatzt sind. Aber jetzt sehe ich keinen Sinn mehr darin, meine Ersparnisse zu opfern.»

Momentan sieht es nicht nach einem Stammfahrervertrag für eine reizvolle Rennserie aus. «Und die MotoE kommt für mich nicht in Frage. Das ist nicht meine Welt und nicht das, was ich mir unter Motorradrennen vorstelle», versichert Cortese, der 2012 die Moto3-WM gewann und 2018 die Supersport-WM.

Der siebenfache GP-Sieger wirkt trotz der unerfreulichen Nachrichten gefasst. Er lässt den Kopf nicht hängen. «Das hat auch damit zu tun, dass ich allmählich an solche Situationen gewöhnt bin», erwidert Sandro. «Vor zwei Jahren ist der Deal mit Pickworth und Kiefer auch erst am 21. Dezember geplatzt.»

Damals ergab sich aber kurz nach Mitte Januar noch der Deal mit Kallio Yamaha für die Supersport-WM.

Sandro Cortese erholt sich von seiner Schulter-Operation, betreibt viel Therapie und lotet alle sinnvollen Möglichkeiten aus. «Es geht auch darum, meinen Namen im Gespräch zu halten für den Fall, dass irgendwo ein Platz frei wird», hält Sandro fest.

Der Schwabe überlegt momentan, ob er sich 2020 als Ersatzfahrer bereithalten soll, falls ein Stammfahrer in der Superbike- oder Moto2 oder gar Supersport-Klasse ausfällt.

Gleichzeitig macht er sich schlau, ob irgendwo ein Testfahrer gebraucht wird. «Ich habe mich bei Yamaha auch schon erkundigt, ob ein Fahrer für die Langstrecken-WM gebraucht wird», verrät Cortese. «Dann könnte ich wenigstens in der Yamaha-Familie bleiben. Ich möchte mich noch vor Weihnachten mit YART-Chef Mandy Kainz darüber unterhalten.»