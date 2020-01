Superbike-WM

Sandro Cortese: Sitzprobe auf der Ducati Panigale V4R

Am 22./23. Januar treffen die Teams der Superbike-WM bei den ersten Wintertests 2020 in Jerez aufeinander. Honda misst sich erstmals mit der Konkurrenz, Sandro Cortese hilft bei Barni Ducati als Ersatzfahrer aus.

Die Wintertests 2019/2020 erstrecken sich über zehn Tage. Im November testete die Mehrzahl der Teams jeweils zwei Tage im MotorLand Aragon und Jerez, am 22./23. Januar geht es in Jerez weiter, am 26./27. Januar folgt Portimao.



Dann werden die Bikes nach Australien verschickt, wo am 24./25. Februar auf Phillip Island der einzige offizielle Vorsaison-Test von Promoter Dorna stattfindet. Bereits am Wochenende darauf beginnt auf selbiger Strecke die Superbike-Weltmeisterschaft 2020.

In Jerez sehen wir zum ersten Mal das neue Honda-Werksteam mit Vizeweltmeister Alvaro Bautista und Leon Haslam in Aktion, nachdem alle bisherigen Tests hinter verschlossenen Türen stattfanden.



Die Rennstrecke in Südspanien wird für den größten Motorradhersteller der erste Gradmesser, wo Honda mit der neuen CBR1000RR-R im Vergleich zur Konkurrenz steht.

Besonders interessant für die deutschen Fans wird der Einsatz von Sandro Cortese. Der Schwabe wird statt dem verletzten Leon Camier für das Team Barni Ducati auf einer Panigale V4R testen.



«Ich bin begeistert, das Team ist hochprofessionell», sagte Cortese am Dienstagabend nach der ersten Sitzprobe. «Ich wurde herzlich willkommen geheißen. Natürlich kann ich zum Motorrad noch nicht viel sagen, optisch ist es nahe an einer MotoGP-Maschine dran. Es ist unglaublich, wie das Bike verarbeitet wurde. Umso gespannter bin ich, damit fahren zu können. Man hat letztes Jahr gesehen, dass mit Alvaro Bautista ein kleiner Fahrer sehr schnell damit war, wobei am Ende aber auch Chaz Davies damit Rennen gewonnen hat.»

Wenig verheißungsvoll ist die Wettervorhersage: Am Mittwoch und Donnerstag soll es maximal 14 Grad Celsius warm werden und zumindest vorübergehend stark regnen.



«Wenn es wirklich dauernd nass ist, wird es schwierig so richtig zu zeigen, was ich kann», befürchtet Cortese, der für 2020 noch keinen Arbeitgeber gefunden hat. «Aber vielleicht ändert sich das Wetter noch.»

Folgende Teams und Fahrer werden in Jerez dabei sein:

Superbike-WM:

Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)

BMW: Tom Sykes (GB), Eugene Laverty (IRL)

Arubat.it Ducati: Chaz Davies (GB), Scott Redding (GB)

Pata Yamaha: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Barni Ducati: Sandro Cortese (D)

GRT Yamaha: Garret Gerloff (USA), Federico Caricasulo (I)

Ten Kate Yamaha: Loris Baz (F)

Brixx Ducati: Sylvain Barrier (F)

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi (I)

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib (RCH)

Supersport-WM:

MV Agusta: Randy Krummenacher (CH), Raffaele De Rosa (I), Federico Fuligni (I)

Bardahl Evan Bros Yamaha: Andrea Locatelli (I)

GMT94 Yamaha: Jules Cluzel (F), Corentin Perolari (F)

ParkinGO Kawasaki: Manuel Gonzalez (E)

Toth Yamaha: Loris Cresson (B), Peter Sebestyen (H)