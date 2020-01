Superbike-WM

Kawasaki Werksteam verzichtet auf Portimão-Test

Die Testtage für Piloten der Superbike-WM sind überschaubar. Dennoch wird das Kawasaki-Werksteam mit Jonathan Rea und Alex Lowes den Portimão-Test auslassen und in Europa nur noch ab Mittwoch in Jerez testen.

Am Mittwoch und Donnerstag diese Woche findet in Jerez ein zweitägiger Superbike-Test statt, ab Sonntag absolvieren die meisten Teams zwei weitere Tage in Portimão. Anschließend wird das Material verpackt und nach Phillip Island/Australien verschickt, wo unmittelbar vor dem Saisonauftakt (28.-1.3) ein letzter Test absolviert wird.

Das Kawasaki-Werksteam spart sich den Umweg über Portimão; bereits nach Jerez werden die Europa-Test beendet. «Das ist ein wichtiger Test, damit wir uns auf das erste Saisonrennen in Australien vorbereiten können. Wir haben alle technischen Aspekte erledigt, daher müssen wir nur einige Details überprüfen», erklärte Teammanager Guim Roda. «Unsere Fahrer erhalten die Gelegenheit, ein paar Kilometer auf der Rennstrecke abzuspulen. Das ist das Wichtigste, dass sie wieder in ihren Rhythmus kommen.»

Mit Jonathan Rea und Alex Lowes hat Kawasaki routinierte Piloten unter Vertrag. «Johnny und Alex werden mehr arbeiten als je zuvor, deshalb bin ich diesbezüglich ganz gelassen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie sehr gut vorbereitet sind», glaubt der Spanier.

Rea war nach Weihnachten, wie im Winter üblich, nach Australien gereist und kehrt für den Test nach Europa zurück. «Es geht uns mehr darum uns zu erinnern, auf welchem Stand wir im letzten Jahr aufgehört haben», meinte der 32-Jährige. «Wir müssen ein paar Dinge bestätigen und uns dann auf Australien vorbereiten.»