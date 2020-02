Superbike-WM

Tom Sykes überzeugt: «P7 zeigt nicht BMW-Potenzial»

Nach Platz 3 beim Phillip-Island-Test überwog bei Tom Sykes die Zuversicht für den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020. Trotz einem siebten Platz am ersten Trainingstag bleibt der BMW-Pilot dabei.

«Ein guter Tag», hielt Tom Sykes trotz 0,7 sec Rückstand auf die Tagesbestzeit von Ducati-Pilot Scott Redding fest. «Im zweiten Training wurde ich Siebter, wobei das nicht unser Potenzial widerspiegelt, das ist mal sicher!»

Sykes fuhr beim Test am Anfang dieser Woche eine schnellste Rundenzeit von 1:30,586 min, am Freitag verpasste er diese Zeit in 1:31,161 min um über 0,6 sec.



«Wir haben ein paar Änderungen an meiner S1000RR umgesetzt, womit ich mich am Vomittag im ersten Training auf nasser Piste sehr wohl gefühlt habe. Mein Rhythmus war auf Anhieb sehr ordentlich.», berichtete der Weltmeister von 2013 von seinem Arbeitstag. «Ins zweite Training sind wir dann sehr gut gestartet. Wir haben verschiedene Abstimmungen in Kombination mit einem anderen Reifen durchprobiert, um herauszubekommen, wo wir in etwa stehen. Ich kann sagen, dass ich mit unseren Erkenntnis durchweg zufrieden bin.»

Übrigens: Während manche Piloten ihre schnellsten Zeiten mit einem weichen Reifen fuhren, verwendete Sykes ausschließlich seinen Rennreifen.





«In der Zeitenliste kann man das nicht erkennen. Toms Speed im Renntrimm sieht gut aus, und das macht uns glücklich», sagte Renndirektor Marc Bongers. «Eigentlich hätte er in der Zeitenliste weiter oben stehen müssen.»

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559