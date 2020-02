Superbike-WM

Chaz Davies (13./Ducati): «Das ist ein Nachteil»

Ducati-Werksfahrer Chaz Davies erlebte am Freitag beim Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island einen schwierigen Tag. Nach einem verregneten Morgen fehlte ihm am Nachmittag eine Sekunde auf Kollege Scott Redding.

Beim abschließenden Superbike-WM-Test letzten Montag und Dienstag auf dem Grand Prix Circuit von Phillip Island reichte es für Chaz Davies am Ende nur zu Rang 11. Am Freitag startete der Ducati-Pilot erst am Nachmittag, weil das erste freie Training unter nassen Bedingungen über die Bühne ging. Während sein Teamkollege Scott Redding im Nassen, wie auch bei trockenen Verhältnissen das Tempo vorgab, verpasste Davies die Top-10. Mit einem Rückstand von knapp einer Sekunde belegte der Waliser nur den 13. Rang.

«Der Freitag war nicht so schlecht, denn wir haben uns im Vergleich zum Test steigern können», erklärte Davies im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Natürlich würde ich es bevorzugen, wenn wir in der Rangliste etwas weiter vorne stehen würden, aber wir wissen, dass die Rennen auf Phillip Island vom Reifenverschleiß bestimmt werden. Ich hoffe, dass wir am Samstag im dritten freien Training und in der Superpole weitere Schritte machen können.»

«Die Abstände sind sehr klein und ich glaube, dass die Superbike-Saison 2020 eine sehr knappe Angelegenheit wird, denn wir haben viele starke Fahrer mit gutem Material im Feld. Die Rennen werden sehr interessant, das ist gut für die Meisterschaft, für die Fans und für alle, die sich die Show ansehen. Wenn dir ein paar Zehntel auf den Schnellsten fehlen, bist du, wie ich an diesem Tag, direkt hinten auf Rang 13, dann ist diese Leistungsdichte ein Nachteil.»

Bereits 2019 hatte Davies gegenüber seinem damaligen Teamkollegen Alvaro Bautista das Nachsehen, doch wie beurteilt der 33-Jährige den Rückstand zu Superbike-WM-Rookie Scott Redding? «Scott und ich, wir haben einen verschiedenen Fahrstil, und auch wenn unsere Körper natürlich etwas verschieden sind, ist das der hauptsächliche Unterschied zwischen uns beiden. Jeder hat seine Stärken und Schwächen in einzelnen Bereichen, doch Scotts Fahrstil passt sicherlich besser zur Strecke auf Phillip Island. Ich habe bisher noch keine komfortable Balance auf dem Motorrad gefunden», musste Davies gestehen.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1 + FP2:

1. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,436 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,418

3. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,469

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,500

5. Loris Baz (F), Yamaha, +0,537

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,542

7. Tom Sykes (GB), BMW, +0,725

8. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,765

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,777

10. Xavi Fores (E), Kawasaki, +0,829

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,900

12. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +0,961

13. Chaz Davies (GB), Ducati, +1,042

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,311

15. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,462

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,572

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,594

18. Leon Camier (GB), Ducati, +2,213

19. Takumi Takahashi (J), Honda, +4,559