WM-Leader Alex Lowes (Kawasaki): «Das oberste Ziel»

Nach seinem Wechsel zu Kawasaki übernahm Alex Lowes mit neuem Motorrad, Team und Cheftechniker sofort die Führung der Superbike-WM 2020.

Nach sechs Jahren mit dem britischen Crescent-Team (zwei Jahre mit Suzuki, vier mit Yamaha), wechselte Alex Lowes nach der Superbike-WM 2019 zu Provec Racing. Das erfolgreichste Team der vergangenen Jahre aus Spanien organisiert seit 2012 den Werksauftritt von Kawasaki.

Wie wir heute wissen absolvierte Lowes den Wechsel mit Bravour: Nach Phillip Island führt der 29-Jährige erstmals in seiner Superbike-Karriere die Weltmeisterschaft an.



«Ich genieße die Zeit mit diesem Team», lobte der Brite seine neue Mannschaft. «Zuerst war ich etwas nervös – alle kennenzulernen und so weiter – aber es war großartig. Es war fantastisch, wie sie mich im Team aufgenommen haben. Der Übergang war absolut reibungslos. Von dieser Seite könnte ich nicht glücklicher sein.»

Cheftechniker von Lowes ist Marcel Duinker. Der Niederländer arbeitete bis 2018 über viele Jahre mit Tom Sykes, vergangene Saison mit Leon Haslam.



«Marcel ist auch großartig», sagte der WM-Leader begeistert. «Er ist sehr analytisch und versteht gut, was ich vom Motorrad brauche. Das ist das oberste Ziel in der Beziehung zwischen dem Piloten und seiner Crew. Aber auch abseits der Rennstrecker ist er ein großartiger Bursche. Wir passen gut zusammen.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 19. März:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

offen Assen/Niederlande

offen Imola/Italien

offen Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien

offen Losail/Katar

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: