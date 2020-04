Scott Redding: «Davon hat sich Tom Sykes nie erholt»

Dank Werksteams von fünf Herstellern könnte die Superbike-WM 2020 ausgeglichen wie lange nicht werden. Ducati-Werksfahrer Scott Redding schildert, wo er Honda und BMW sieht.

Bis mindestens Juli wird sich wegen der SARS-CoV-2-Pandemie auch in der Superbike-WM kein Rad drehen, beim Saisonstart in Australien sahen wir Ende Februar atemraubenden Sport. Die fünf Hersteller Kawasaki, Ducati, Yamaha, Honda und BMW fuhren auf Augenhöhe.



BMW-Ass Tom Sykes eroberte in der Rekordzeit 1:29,230 min die Pole-Position, mit Alex Lowes, Scott Redding, Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea sahen wir in den umkämpften drei Rennen vier Fahrer und die Hersteller Kawasaki, Ducati und Yamaha auf dem Podium.



Nach drei Rennen führt Kawasaki-Werksfahrer Lowes die Weltmeisterschaft mit 51 Punkten an, ihm folgen Redding (39), Razgatlioglu (34) und Rea (32).

«Ich kenne keinen dieser Fahrer, ich weiß nicht, wie sie Rennen fahren», meinte der langjährige GP-Pilot Redding nach seinem Debüt in der Superbike-WM auf Phillip Island, wo er dreimal Dritter wurde. «Ihnen im Fernseher zuzugucken und gegen sie zu fahren, ist zweierlei. Diese Fahrer sind alle stark. Ich werde in den nächsten Rennen herausfinden, was ich leisten kann. In BSB hatte ich mehr Rennerfahrung als die Jungs um mich herum, deshalb hatte ich immer alles unter Kontrolle. Ich wusste wann ich attackieren, wo ich überholen und wie ich wegfahren konnte. Das hatte ich meinen zehn Jahren in der Weltmeisterschaft zu verdanken. Die Jungs in der Superbike-WM verfügen über das gleiche Wissen. Das ist auch die große Stärke von Johnny Rea, er ist sehr intelligent.»

Titelverteidiger Johnny Rea ist auch für dieses Jahr Favorit. Wie stark schätzt du Honda und BMW ein, fragte SPEEDWEEK.com beim Ducati-Werkspiloten nach. «Wann immer Bautista letztes Jahr Rennen anführte, fuhr er allen davon», überlegte der WM-Zweite Redding. «Dass er stark ist, weiß ich. Aber die Honda? Selbst wenn sie in Australien siegfähig gewesen wäre, sah ich sie nie auf dem Level von Bautista und Ducati im letzten Jahr. Das war die Kombination aus dem Besten des Besten. Vielleicht kann Bautista auch dieses Jahr Rennen gewinnen, ich sehe ihn aber nicht im Titelkampf. Doch wer weiß, vielleicht liege ich falsch.»

«BMW hat mich schon letztes Jahr überrascht, ihr neues Motorrad war von Anfang an stark», hob der Engländer hervor. «Ich kann nicht sagen was ihnen fehlt, aber das i-Tüpfelchen geht ihnen noch ab. Sykes war schnell, als er für Kawasaki fuhr. Als dann Johnny Rea ins Team kam, hat er die Latte höher gelegt. Er hat das gesamte Potenzial des Motorrads genützt. Davon hat sich Tom nie richtig erholt.»

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 11. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

12.06.–14.06. Misano/Italien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien



Ohne neuen Termin: Imola/Italien, Aragón/Spanien und Losail/Katar