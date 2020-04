Sandro Cortese und Philipp Öttl finden neue Sponsoren

Kawasaki Deutschland und Consors Finanz stehen 2020 den beiden deutschen SBK-Piloten Sandro Cortese und Philipp Öttl finanziell zur Seite und setzen damit ein wichtiges Zeichen in der Coronakrise.

Sowohl den zweifachen Champion Sandro Cortese, der 2020 in der Superbike-WM startet, als auch Supersport-Rookie Philipp Öttl begleiten Kawasaki Deutschland und Consors Finanz als Sponsoren während der Weltmeisterschaft 2020.

Die Piloten warten ungeduldig auf den Neustart ihrer Meisterschaft, der für Anfang Juli in Donington Park angekündigt ist. Cortese, 2012 Weltmeister in der Moto3- und 2018 in der Supersport-Klasse, hat bereits beim Auftakt der Superbike-WM Ende Februar in Australien gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Obwohl er zum ersten Mal auf der Ninja ZX-10RR des Pedercini-Teams saß, kam er im zweiten Lauf auf Platz 9 und in allen drei Rennen in die Punkte.



Philipp Öttl, Sohn des bekannten Rennfahrers Peter Öttl, ging in Australien zum ersten Mal auf der Ninja ZX-6R des Puccetti-Teams in der Supersport-WM auf Punktejagd. Der Bayer wurde – in der Führungsgruppe auf einem verheißungsvollen fünften Platz liegend – von einem Sturz gestoppt.

Kawasaki Deutschland und Consors Finanz stehen den beiden deutschen Piloten finanziell zur Seite, um den vielen Ninja-Fans möglichst spektakulären Motorsport mit deutscher Beteiligung bieten zu können. Jürgen Höpker-Seibert, stellvertretender Branch-Manager von Kawasaki Deutschland, erklärte: «Rennsport ist ein wesentlicher Teil unserer DNA. Und die Ninja-Modelle verkörpern schon seit Jahrzehnten auf Rennstrecken und Straßen unsere Marke. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass mit Sandro und Philipp gleich zwei Lokalmatadore Kawasaki in der WM vertreten. Ganz klar, dass wir diese beiden Fahrer zusammen mit Consors Finanz bestmöglich unterstützen wollen.»

Consors Finanz, eine Marke der BNP Paribas Gruppe, ist der Partner von Kawasaki Deutschland für alle Aktivitäten rund um Finanzdienstleistungen beim Fahrzeugkauf. Unter dem Label Kawasaki Finance können alle Kunden auf eine breite Auswahl an Finanzierungs- und Versicherungsprodukten zugreifen.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 30. April:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Oschersleben/Deutschland

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

23.10.–25.10. Jerez/Spanien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien



Ohne Termin: Losail/Katar