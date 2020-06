Auf Zack: Ducati und Kawasaki sichern sich Vorteile

Bevor sich Anfang Juli ein Großteil der Superbike-WM-Teams bei Testfahrten in Barcelona trifft, organisiert Ducati einen Test für sein Werks- und die Kundenteams in Misano. Gegner Kawasaki wird auch dabei sein.

Vom 23. bis 25. Juni, das ist nächste Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, hat Ducati den «Misano World Circuit Marco Simoncelli» gemietet.



Neben dem eigenen Werksteam aus der Superbike-WM gibt der Hersteller aus Borgo Panigale auch seinen Kundenteams Barni, Go Eleven, Brixx und Motocorsa die Chance zum Testen.



Brixx (Fahrer Sylvain Barrier) und Motocorsa (Leandro Mercado) haben sich nur für die Europarennen der Superbike-WM eingeschrieben und entsprechend beim Auftakt in Australien Ende Februar gefehlt.

Von den restlichen Superbike-Werksteams wird nur Kawasaki mit Rekordweltmeister Jonathan Rea und WM-Leader Alex Lowes dabei sein.



Kawasaki und Ducati sind die erfolgreichsten Superbike-Teams der letzten Jahre, mit intensiver Vorbereitung versuchen sie ihren Vorsprung gegenüber BMW, Honda und Yamaha aufrecht zu erhalten.



Außerdem mit auf der Strecke: Die MotoGP-Werksteams von KTM und Aprilia sowie Red Bull KTM Tech3 und die GP-Testfahrer von Ducati und Suzuki.

Am letzten Testtag dürfen dann auch noch die Supersport-WM-Teams Bardahl Evan Bros Yamaha mit WM-Leader Andrea Locatelli und MV Agusta mit Weltmeister Randy Krummenacher mitmischen.



Zwei Wochen später geht es mit Testfahrten in Barcelona weiter, am 8./9. Juli wird sich dort ein Großteil der Superbike-Teams auf den WM-Neustart am ersten August-Wochenende in Jerez vorbereiten.

SBK-Teilnehmer Misano-Test:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes



MotoGP:

Ducati Test-Team

Red Bull KTM

Red Bull KTM Tech3

Aprilia

Suzuki Ecstar Test-Team

Bestätigte Teilnehmer Barcelona-Test 8./9. Juli:

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Honda: Alvaro Bautista, Leon Haslam

Pata Yamaha: Michael van der Mark, Toprak Razgatlioglu

Barni Ducati: Leon Camier

Outdo Pedercini Kawasaki: Sandro Cortese

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

GRT Yamaha: Garrett Gerloff, Federico Caricasulo