WM-Leader Alex Lowes: Familienausflug zum Misano-Test

Alex Lowes will wieder in Schwung kommen

Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche testet das Kawasaki-Werksteam auf dem Misano World Circuit. WM-Leader Alex Lowes richtete sich häuslich ein und brachte seine Familie mit.

Alex Lowes zählte die Tage, die er nicht auf seiner Kawasaski ZX-10RR gesessen hat: Es waren genau 115 Tage, die heute enden. Denn am Mittwoch und Donnerstag findet für den Briten der erste Test zu Corona-Zeiten statt. Die Rennstrecke in Misano wurde von Ducati angemietet, auch die Ducati-Kundenteams sind anwesend.

Der WM-Leader reiste am Samstag gemeinsam mit seinem Bruder Sam (Supersport-Weltmeister von 2013) sowie ihren Partnerinnen an. Um den Kontakt zu Menschen zu meiden, mieteten sie sich ein Ferienhaus. Bereits am Montag drehten die Zwillinge mit Mini-Bikes flotte Runden.



Die Zeit des Nichtstun fiel dem Kawasaki-Piloten schwer. «Ich habe einen Traumjob, umso frustrierender war es, nicht fahren zu können», stöhnte Lowes. «Die Nacht vor dem Test wird mir vorkommen wie Weihnachten. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, endlich wieder auf mein Bike zu steigen.»

«Hauptziel des Tests ist, das Gefühl zum Bike und zum Team wieder aufzubauen und zu genießen», meinte der 29-Jährige weiter. «Das ist meine erste Saison mit der ZX-10RR und deshalb ist es gut, das Bike auf einer anderen Piste zu bewegen. Hoffentlich haben wir am Ende der zwei Tage den Speed und eine Abstimmung gefunden, wie wir sie im Winter hatten. Hoffentlich wird es sehr heiß, damit ich bei solchen Bedingungen mit der Kawasaki arbeiten kann.»