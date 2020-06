Video: BMW-Ass Eugene Laverty auf dem Lausitzring

Während Ducati und Kawasaki in Misano testen, absolviert das BMW-Werksteam den ersten Test in Corona-Zeiten auf dem Lausitzring. Bei schönstem Wetter hat Eugene Laverty sichtlich Spaß an seiner Arbeit.

Das nächste Rennen der Superbike-WM 2020 findet zwar erst Anfang August in Jerez statt, mit den ersten Testfahrten kehren diverse Teams der seriennahe Weltmeisterschaft aber bereits jetzt auf die Rennstrecke zurück.



Ducati hat den Misano World Circuit angemietet und testet am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche mit seinen Kundenteams sowie dem Kawasaki-Werksteam. Zeitgleich ist BMW auf dem Lausitzring aktiv. Nach beinahe vier Monaten Entwicklungszeit seit dem Saisonstart in Australien hat BMW bei den Superbike-Tests auf dem Lausitzring zahlreiche Neuerungen aus den Bereichen Aerodynamik, Elektronik und Motor dabei.

Die brandenburgische Rennstrecke war zuletzt 2017 Schauplatz eines Meetings der Superbike-WM. Damals (mit Aprilia) am Start war der heutige BMW-Pilot Eugene Laverty, der beim Test mit seiner S1000RR bei besten äußeren Bedingungen flotte Runden fuhr.