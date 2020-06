Warum Scott Redding (1./Ducati) die Hitze bevorzugte

Chaz Davies am Mittwoch in Misano

Ducati-Werkspilot Scott Redding beendete den ersten Testtag der Superbike-WM am Mittwoch auf dem Misano World Circuit als Schnellster, während Teamkollege Chaz Davies mit seinen Reifen zu kämpfen hatte.

Beim diesjährigen Saisonstart der Superbike-WM auf Phillip Island glänzte der British-Superbike-Champion von 2019, Scott Redding, mit beeindruckender Manier auf der Ducati Panigale V4R. Der Brite sicherte sich drei dritte Plätze und belegt aktuell den zweiten Platz in der WM. Beim ersten Testtag, nachdem Corona die Motorsport-Welt lahmgelegt hatte, landete der großgewachsene Redding mit einer Bestzeit von 1:33,957 Minuten an der Spitze, knapp vor Privatfahrer Michael Ruben Rinaldi (Ducati), der mit Rang 2 überraschte.

«Ich hatte ein gutes Gefühl auf dem Motorrad und ich fühlte mich insgesamt sehr wohl. Am Dienstag hatten wir nur eine kleine Ausfahrt und wir haben nicht allzu viel am Motorrad arbeiten können», sagte Redding am Mittwochabend, nachdem er den Rundenrekord nur um 0,3 Sekunden verfehlte. «Es war schön, das Bike endlich noch einmal am Limit zu bewegen und das Gefühl für die Maschine zurückzubekommen. Wir testeten einige Teile und es fühlte sich alles sehr gut an, besonders unter warmen Bedingungen.»

Der Ducati-Pilot betonte, dass das Training bei großer Hitze sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf werden könnte: «Wir arbeiteten sehr viel während der Mittagszeit, denn es ist wichtig, dass wir bei großer Hitze konkurrenzfähig sind, denn die restlichen Rennen in dieser Saison werden wohl bei ähnlichen Bedingungen stattfinden. Am Donnerstag werden wir noch einige Dinge ausprobieren.»

Der zweite Ducati-Werksfahrer, Chaz Davies, wurde am Mittwoch Fünfter. Der 33-Jährige haderte mit der Performance seiner Pirelli-Reifen und hofft, am zweiten Tag weitere Fortschritte machen zu können. Auf Redding fehlte dem Waliser etwa eine Sekunde. «Wir konnten einige interessante Veränderungen am Motorrad vornehmen, was dazu führte, dass ich mich ab einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Bike wohlfühlte. Nach 20 Runden auf einem Satz Reifen konnte ich noch die gleichen Rundenzeiten fahren, wie zu Beginn des Stints. Das war ein frustrierender Punkt, aber zumindest mit gebrauchten Reifen fühle ich mich schnell, das ist sehr wichtig. Das Motorrad fühlt sich fantastisch an, ich muss nur meine Performance mit frischen Reifen verbessern. Wir konnten einige Daten sammeln, mit denen wir uns am Donnerstag verbessern möchten.»

Ergebnis Superbike-WM-Test Misano, Mittwoch:

1. Scott Redding (GB), Aruba.it Ducati, 1:33,957 min

2. Michael Ruben Rinaldi, Go Eleven Ducati, 1:34,043

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:34,381

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:34,745

5. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:34,900

6. Leandro Mercado (ARG), Motocorsa Ducati, 1:35,183

7. Leon Camier (GB), Barni Ducati, 1:35,773

8. Sylvain Barrier, Brixx Ducati, 1:37,0