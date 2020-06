SBK-Rentner Marco Melandri: Jetzt Promi-Fahrlehrer

Das Saisonfinale der Superbike-WM 2019 in Katar war das letzte Rennen von Marco Melandri. Eines seiner neuen Projekte nennt sich «Melandri VIP Experience».

Sport spielt immer noch eine große Rolle im Leben von Marco Melandri, nur seinen Job als Superbike-Pilot hat der Italiener hinter sich gelassen. Der 37-Jährige fährt aber noch wie vor leidenschaftlich mit dem Renn- oder Mountainbike, fährt Motocross und frönt seinem Hobby, der Fliegerei.



Natürlich ist Melandri auch weiterhin schnell auf Asphalt unterwegs, seit kurzem auch wieder beruflich. Der 22-fache Superbike-Laufsieger gibt sein Wissen und Erfahrung an Rennstreckenneulinge weiter – vorwiegend an Prominente. In der «Melandri VIP Experience» vermittelt er Techniken eines Rennfahrers.

Bei seiner ersten Veranstaltung waren unter anderem Radio-Moderatoren und Schwimm-Weltmeister seine Gäste, die bisher wenig mit Rennstrecken zu tun hatten.



«Ich habe lange an diesem Projekt gearbeitet, endlich konnten wir starten», sagte Melandri bei GPOne. «Es war großartig zu sehen, wie alle mit einem Lächeln im Gesicht von ihren Motorrädern stiegen. Alle hatten das Knie am Bode – das war meine Mission.»

Unterstützung erhielt Melandri übrigens von Gianluca Nanelli (46), der selbst 104 Rennen in Superbike-WM und Supersport-WM bestritt.