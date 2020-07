Barcelona-Test, 13 Uhr: Rea und Redding überragend

Den ersten Superbike-Testtag in Barcelona beendeten Jonathan Rea (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati) als Schnellste. Am Donnerstagmorgen konnten sie sich noch einmal deutlich steigern.

Von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr wird am heutigen zweiten und letzten Testtag auf dem Circuit de Catalunya gefahren. Die meisten Piloten fuhren ihre Bestzeit in der ersten Stunde am Morgen, als die Temperaturen noch nicht so hoch waren.



Rekordweltmeister Jonathan Rea an der Spitze ist mit 1:40,450 min nur noch 4/10 von der schnellsten MotoGP-Rennrunde entfernt, zum Pole-Rekord von Jorge Lorenzo (2018, Ducati) fehlen dem Nordiren lediglich 1,8 sec.

Ducati-Ass Scott Redding liegt zur Mittagspause 0,156 sec hinter dem Nordiren auf Platz 2, der drittplatzierte Tom Sykes aus dem BMW-Werksteam verliert bereits über eine halbe Sekunde. Mit WM-Leader Alex Lowes (Kawasaki) und dem WM-Zweiten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) blieben nur zwei weitere Fahrer innerhalb einer Sekunde zur Spitze.



Sandro Cortese (Outdo Pedercini Kawasaki) hat bislang auf die Zeitenjagd verzichtet und ist mit 2,5 sec Rückstand 14.



Die Honda-Werksfahrer Alvaro Bautista und Leon Haslam haben auf die Morgen-Session verzichtet. Offiziell, weil ihre Maschinen umgebaut werden.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Donnerstag, 13 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,450 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:40,606

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:40,956

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:41,137

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,218

6. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:41,494

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:41,679

8. Loris Baz (F), Yamaha, 1:41,884

9. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:41,936

10. Leandro Mercado (RA), Ducati, 1:42,042

11. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:42,432

12. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:42,436

13. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:42,694

14. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:42,956

15. Sylvain Barrier (F), Ducati, 1:44,682

Alvaro Bautista (E), Honda, ohne Zeit

Leon Haslam (GB), Honda, ohne Zeit