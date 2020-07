SBK-Test in Barcelona: Alle Zeiten auf einen Blick

Zwei Tage wurde von der Superbike-WM auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya getestet. Teils wurden beeindruckende Rundenzeiten gefahren, die den Vergleich mit der MotoGP nicht scheuen müssen.

Zum ersten Mal in der Geschichte findet in diesem Jahr in Barcelona ein Lauf der Superbike-WM statt. Fahrer aus dem GP-Paddock kennen die spanische Piste bereits, für viele andere ist sie Neuland. Deshalb war der zweitägige Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche aus mehrfacher Sicht sehr wichtig.



Der Test war auch sehr interessant, weil erstmals seit Phillip Island die meisten Teams der Superbike-WM 2020 gleichzeitig auf der Piste waren. Nur die Privatteams Barni Racing (Leon Camier), Puccetti Kawasaki (Xavi Fores) und MIE Honda (Takumi Takahashi, Jordi Torres) fehlten. Go Eleven war zwar auch abwesend, Pilot Michael Rinaldi bekam von Ducati aber eine Panigale V4S zur Verfügung gestellt.

Für die Bestzeit sorgte Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki), der am Donnerstagvormittag eine verblüffende 1:40,450 min vorlegte und damit nur noch 4/10 von der schnellsten MotoGP-Rennrunde entfernt war. Zum Pole-Rekord von Jorge Lorenzo (2018, Ducati) fehlen dem Nordiren lediglich 1,8 sec. Erstaunlich, wie nahe die seriennahen Superbikes (Preis zirka 150.000 Euro) an die millionenteuren Prototypen herankommen.





Zeiten Barcelona-Test, Mittwoch

Pos Fahrer (Nation) Motorrad Session 1 Session 2 1 Scott Redding (GB) Ducati 1:41,985 min 1:41,727 min 2 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 1:41,910 1:41,911 3 Loris Baz (F) Yamaha 1:43,095 1:41,980 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:42,527 1:42,318 5 Alvaro Bautista (E) Honda 1:42,868 1:42,320 6 Tom Sykes (GB) BMW 1:43,031 1:42,455 7 Sandro Cortese (D) Kawasaki 1:43,425 1:42,573 8 Chaz Davies (GB) Ducati 1:42,722 1:42,641 9 T. Razgatlioglu (TR) Yamaha 1:42,924 1:42,771 10 Eugene Laverty (IRL) BMW 1:43,029 1:42,832 11 Leon Haslam (GB) Honda 1:43,456 1:42,996 12 Leandro Mercado (RA) Ducati 1:44,237 1:42,997 13 Garrett Gerloff (USA) Yamaha 1:43,645 1:43,119 14 Michael vd Mark (NL) Yamaha 1:42,975 1:43,189 15 Federico Caricasulo (I) Yamaha 1:43,590 1:43,535 16 Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki 1:44,574 1:43,568 17 Sylvain Barrier (F) Ducati 1:44,430 1:44,641

Zeiten Barcelona-Test, Donnerstag

Pos Fahrer (Nation) Motorrad Session 3 Session 4 1. Jonathan Rea (GB) Kawasaki 1:40,450 min 1:41,991 min 2. Scott Redding (GB) Ducati 1:40,606 1:41,737 3. Tom Sykes (GB) BMW 1:40,956 1:43,121 4. Alex Lowes (GB) Kawasaki 1:41,137 1:41,969 5. T. Razgatlioglu (TR) Yamaha 1:41,218 1:41,784 6. Eugene Laverty (IRL) BMW 1:41,494 1:42,725 7. Michael vd Mark (NL) Yamaha 1:41,679 1:42,778 8. Loris Baz (F) Yamaha 1:41,884 1:41,881 9. Chaz Davies (GB) Ducati 1:41,936 1:41,903 10. Leandro Mercado (RA) Ducati 1:42,042 1:42,024 11. Garrett Gerloff (USA) Yamaha 1:42,432 1:42,121 12. Leon Haslam (GB) Honda 1:42,126 13. Sandro Cortese (D) Kawasaki 1:42,956 1:42,187 14. Federico Caricasulo (I) Yamaha 1:42,694 1:42,333 15. Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki 1:42,436 1:43,737 16. Alvaro Bautista (E) Honda 1:43,261 17. Sylvain Barrier (F) Ducati 1:44,682 1:44,752

Barcelona-Test, kombinierte Zeitenliste Mittwoch & Donnerstag