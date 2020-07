Ducati warnt: «Chaz Davies nicht unterschätzen»

Beim Barcelona-Test sorgte Scott Redding für die schnellen Rundenzeiten, sein Teamkollege Chaz Davies lag nur im Mittelfeld. Aruba.it Ducati hat aber keine Sorgen, was den Speed des Walisers betrifft.

Die kombinierte Zeitenliste vom zweitägigen Barcelona-Test schmeichelt Chaz Davies nicht. Während sein neuer Teamkollege Scott Redding wie schon zuvor in Misano an der Spitze mit Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) auf Augenhöhe fährt, büßte der 33-jährige Davies 1,5 sec auf die Testbestzeit ein und belegte nur Platz 9.

Mit schnellen Rundenzeiten fiel der Waliser bei Tests allerdings noch nie auf, selbst in den Training an einem Rennwochenende geizt der Ducati-Pilot mit der Zuschaustellung seines Könnens. Das weiß auch Marco Zambenedetti. Der Italiener ist bei Ducati Corse als Technischer Koordinator für die Superbike-WM tätig.



«Ich kann nur warnen, keine voreiligen Rückschlüsse zu ziehen», sagte Zanbenedetti bei GPOne. «Die Zeitenliste spiegelt nicht seinen Stärke auf der Rennstrecke wider. Chaz hat es schon immer vorgezogen, sich in den Rennen zu beweisen und nicht bei Tests. Er muss sein Bike nicht ans Limit treiben, um sein Potenzial zu verstehen. Er arbeitet lieber an seinem Gespür und an Details.»

Die Probleme von Davies mit der Panigale V4R spiegeln sich nach Meinung von Zambenedetti vor allem mit neuen Reifen ab.



«In Barcelona konnten wir bei Chaz einige der getesteten Dinge bestätigen, allerdings haben wir nach wie vor Probleme mit neuen Reifen», gestand der Ducati-Ingenieur. «Für eine schnelle Runde müssen wir noch was tun. Für Jerez sind wir uns dennoch bewusst, welches Potenzial wir haben. Ohne Frage haben wir eine gute Basis.»



Das Problem mit neuen Reifen bezieht sich zwangsläufig auch auf den Einsatz der Qualifyer-Reifen in der Superpole. Mit einer weniger guten Startposition und verhaltenen ersten Rennrunden ist es für Davies schwierig, um Laufsiege zu kämpfen.

