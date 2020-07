Barni Ducati: Marco Melandri macht den Traum wahr

Der Wunsch vieler Motorrad-Fans wird Realität: Marco Melandri steht mit fast 38 Jahren vor dem Comeback in der Superbike-WM. Im Barni-Team bekommt er eine schnelle Ducati Panigale V4R.

Die ersten elf Rennen der Superbike-WM 2019 wurden von Alvaro Bautista auf der damals neuen Ducati Panigale V4R gewonnen, insgesamt siegte der Spanier letztes Jahr 16 Mal, brauste 24 Mal aufs Podest und wurde hinter Jonathan Rea (Kawasaki) Vizeweltmeister.

Marco Melandri, der in seiner Karriere selbst 22 Superbike-Rennen auf Yamaha, BMW, Aprilia und Ducati gewann und Ende Oktober 2019 zurücktrat, fiel schon damals auf, dass die V4R vor allem kleingewachsenen Fahrern entgegenkommt.



Es hat die halbe Saison 2019 gedauert, bis die Ducati so entwickelt war, dass auch der große Chaz Davies damit vorne mithalten konnte. Der ebenso hoch gewachsene Scott Redding brauste beim Saisonstart in Australien Ende Februar dreimal auf Platz 3.

Mittwochnacht wurde die Trennung zwischen dem Team Barni Ducati und dem langzeitverletzten Leon Camier bekanntgegeben.



Seit Ende Juni war dem Team klar, dass der Engländer beim Neustart der Weltmeisterschaft Anfang August in Jerez nicht fit sein würde. Also wurde mit mehreren anderen Fahrern über einen möglichen Einsatz gesprochen.

Am 11. Juli haben wir von den überraschenden Rückkehrplänen Marco Melandris berichtet.

«Wir stehen kurz vor einer Einigung», bestätige Melandris Manager Alberto Vergani soeben gegenüber SPEEDWEEK.com. «Der Traum wird wahr. Mit Marco weißt du nie, was passiert. Er schockt dich ständig, auf die gute oder schlechte Art – wie ein Künstler. Noch haben wir nichts unterschrieben, erst musste alles mit Leon Camier geklärt werden. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern.»

Melandri wird keine Möglichkeit haben, das Motorrad vor der Vertragsunterzeichnung zu fahren – der Vizeweltmeister von 2011 ist sich seiner Sache sehr sicher.

«Wir haben noch keinen Termin, aber Marco wird bald testen», stellte Vergani fest. «Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum ersten Rennen.»

Wird Melandri die komplette restliche Saison für Barni Ducati bestreiten? Vergani: «Das ist der Plan.»

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben