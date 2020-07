Aragon-Test, Freitag: Honda-Stars sind weit voraus

Die meisten Fahrer konnten sich am zweiten und letzten SBK-Testtag im MotorLand Aragon gegenüber Donnerstag deutlich steigern. Honda-Ass Leon Haslam hatte Teamkollege Alvaro Bautista erneut gut im Griff.

Mit 1:50,357 min konnte sich Leon Haslam gegenüber Donnerstag um über eine Sekunde steigern und verliert damit nur noch 6/10 sec auf die schnellste Rennrunde, die 2019 sein heutiger Teamkollege Alvaro Bautista mit einer Ducati Panigale V4R fuhr.



Honda hat den gesamten Test hinter verschlossenen Türen absolviert und hüllte sich wie gewohnt in Schweigen. Es ist jedoch zu hören, dass sich Bautista mit seinem Set-up zunehmend jenem von Haslam annähert. Der Test war von einigen technischen Kinderkrankheiten begleitet. Dass in Barcelona ein halber Testtag verpasst wurde, geht dem Vernehmen nach auf Bremsprobleme zurück.

Für MIE Honda war ausschließlich Takumi Takahashi dabei, sein neuer Teamkollege Lorenzo Gabellini muss auf sein Debüt mit der Triple-R noch warten. Für den Japaner ist die Strecke in Aragonien neu, «sie ist sehr technisch, aber ich mag sie», meinte er. Auf die Bestzeit von Haslam büßte er über drei Sekunden ein.



Damit war Takahashi Langsamster der fünf Superbike-Piloten.

Aprilia-Fahrer Christophe Ponsson schlug sich als Dritter mit der RSV4 achtbar und war schneller als sein französischer Landsmann Sylvain Barrier auf der Brixx-Ducati.



In der Supersport-Klasse gab an beiden Tagen Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) den Ton an. Aragon-Neuling Patrick Hobelsberger aus dem Team Dynavolt Honda verlor 2,5 sec auf seinen Teamkollegen Hikari Okubo und 3,675 auf die Spitze.



In der Supersport-300-WM war mit Alan Kroh ebenfalls ein Deutscher dabei, der WM-Rookie schlug sich mit 1,586 sec Rückstand auf den Besten ordentlich.



Zeiten Aragon-Test, Freitag, 17. Juli 2020:



Superbike:



Leon Haslam, Honda, 1:50,357 min

Alvaro Bautista, Honda, 1:50,684

Christophe Ponsson, Aprilia, 1:51,626

Sylvain Barrier, Ducati, 1:52,187

Takumi Takahashi, Honda, 1:53,342



Supersport:



Jules Cluzel, Yamaha, 1:54,602min

Alex Ruiz, Yamaha, 1:54,959

Corentin Perolari, Yamaha, 1:55,490

Hikari Okubo, Honda, 1:55,867

Galang Hendra Pratama, Yamaha, 1:57,742

Andy Verdoia, Yamaha, 1:57,962

Patrick Hobelsberger, Honda, 1:58,277

Danny Webb, Yamaha, ohne Transponder

Isaac Vinales, Yamaha, ohne Transponder

Hannes Soomer, Yamaha, ohne Transponder



Supersport 300:



Unai Orradre, Yamaha, 2:07,857 min

Nick Kalinin, Kawasaki, 2,07,895

Ana Carrasco, Kawasaki, 2:07,986

Meikon Kawakami, Yamaha, 2:08,127

Tom Bramich, Kawasaki, 2:08,225

Alan Kroh, Yamaha, 2:09,443

Alejandro Carrion, Kawasaki, 2:10,063

Sylvain Markarian, Yamaha, 2:10,330

Felipe Macan, Yamaha, 2:11,141

Miloslav Hrava, Kawasaki, 2:13,141

Tom Booth-Amos, Kawasaki, ohne Transponder

Scott Deroue, Kawasaki, ohne Transponder

Koen Meuffels, Kawasaki, ohne Transponder

Jeffrey Buis, Kawasaki, ohne Transponder

Yuta Okaya, Kawasaki, ohne Transponder

Borja Sanchez, Kawasaki, ohne Transponder

Indy Offer, Kawasaki, ohne Transponder

Jarno Loverno, Kawasaki, ohne Transponder

Johan Gimbert, Kawasaki, ohne Transponder

Enzo De La Vega, Yamaha, ohne Transponder



Zeiten Aragon-Test, Donnerstag, 16. Juli 2020:



Superbike:



Leon Haslam, Honda, 1:51,441 min

Alvaro Bautista, Honda, 1:52,038

Christophe Ponsson, Aprilia, 1:52,746

Sylvain Barrier, Ducati, 1:53,139

Takumi Takahashi, Honda, 1:54,121



Supersport:



Jules Cluzel, Yamaha, 1:55,352 min

Corentin Perolari, Yamaha, 1:56,418

Galang Hendra Pratama, Yamaha, 1:58,624

Andy Verdoia, Yamaha, 1:58,891

Patrick Hobelsberger, Honda, ohne Transponder

Hikari Okubo, Honda, ohne Transponder

Danny Webb, Yamaha, ohne Transponder

Isaac Vinales, Yamaha, ohne Transponder

Hannes Soomer, Yamaha, ohne Transponder



Supersport 300:



Nick Kalinin, Kawasaki, 2,08,439 min

Ana Carrasco, Kawasaki, 2:08,522

Meikon Kawakami, Yamaha, 2:08,909

Unai Orradre, Yamaha, 2:08,932

Tom Booth-Amos, Kawasaki, 2:09,413

Alejandro Carrion, Kawasaki, 2:09,421

Alan Kroh, Yamaha, 2:09,878

Sylvain Markarian, Yamaha, 2:10,259

Felipe Macan, Yamaha, 2:11,558

Miloslav Hrava, Kawasaki, 2:12,360

Scott Deroue, Kawasaki, ohne Transponder

Koen Meuffels, Kawasaki, ohne Transponder

Jeffrey Buis, Kawasaki, ohne Transponder

Yuta Okaya, Kawasaki, ohne Transponder

Borja Sanchez, Kawasaki, ohne Transponder

Indy Offer, Kawasaki, ohne Transponder

Jarno Loverno, Kawasaki, ohne Transponder

Johan Gimbert, Kawasaki, ohne Transponder

Enzo De La Vega, Yamaha, ohne Transponder