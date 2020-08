Alvaro Bautista (Honda): Keine Verbesserung nach FP1

Superbike-Vizeweltmeister Alvaro Bautista betont, in welch frühem Stadium Honda mit der neuen CBR1000RR-R ist. Die Ergebnisse sind für den Spanier deshalb momentan zweitrangig.

Die Rennen in Jerez beendete Alvaro Bautista am vergangenen Wochenende auf den Rängen 7, 10 und 8, in der Weltmeisterschaft liegt der 35-Jährige nach sechs Läufen mit 37 Punkten auf Rang 8. Sorgengeplagt ist er deswegen nicht.

«Wenn ich das Motorrad gut entwickle, dann kommen auch die guten Ergebnisse», hielt der 16-fache Laufsieger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Deshalb sage ich immer, dass wir in erster Linie auf unsere Leistung schauen und nicht auf das Ergebnis. Natürlich sind Resultate immer von der Leistung abhängig, aber das ist nicht das Gleiche. Ob ich Fünfter werde mit 30 oder mit 4 Sekunden Rückstand auf den Ersten, ist ein Unterschied. Wenn alle stürzen und ich deswegen gewinne, ich aber langsam bin, dann ist das nicht das, was wir uns vorstellen.»

Bautista startete in Jerez mit Platz 3 im ersten und zweiten freien Training hervorragend ins Wochenende, im weiteren Verlauf konnte er aber nicht daran anknüpfen. «Es ist nicht so, dass wir uns verschlechtern, wir verbessern uns nur nicht», hielt der Spanier fest. «Wir schöpfen das Potenzial unseres Motorrads sehr schnell aus und kommen dann nicht mehr weiter. Wir probieren zwar Änderungen, aber was wir damit auf einer Seite gewinnen, verlieren wir auf der anderen. Wir bleiben auf dem gleichen Level, an meinen Rundenzeiten ändert sich von FP1 bis zum Rennen nichts.»