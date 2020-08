Portimao, FP3: Yamaha dominiert erneut, rauchende BMW

Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu sorgte nach dem Freitag auch in FP3 der Superbike-WM am Samstagmorgen für die Bestzeit. Drei Yamaha-Fahrer schafften es in die Top-4!

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) hat mit 1:42,103 min in FP1 für die schnellste Zeit am Freitag gesorgt, der Türke blieb damit 0,405 sec vor dem zweitplatzierten Loris Baz (Ten Kate Yamaha).

Bei relativ niedrigen Temperaturen, in FP3 am Samstagmorgen hatte es nur 24 Grad im Schatten und 29 Grad Celsius auf dem Asphalt, fuhr Razgatlioglu in 1:41,658 min erneut Bestzeit und die bislang schnellste Runde des Wochenendes.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Jonathan Rea (GB), 2019, Kawasaki, 1:41,272 min



Pole-Rekord: Jonathan Rea (GB), 2019, Kawasaki, 1:40,372 min

Wie stark Yamaha dieses Jahr in Portimao ist, beweisen die Plätze 2 von Michael van der Mark und 4 von Loris Baz. Nur Jonathan Rea (Kawasaki) funkte dem Trio dazwischen.



Eugene Laverty musste seine rauchende BMW sieben Minuten vor Schluss mit technischen Problemen abstellen – nur Rang 11. Bis dahin lag der Nordire in den Top-5, Teamkollege Tom Sykes wurde Sechster.



WM-Leader Scott Redding brachte die beste Ducati auf Platz 5 und Alvaro Bautista die schnellste Honda auf Rang 9. Der Schwabe Sandro Cortese aus dem Team Outdo Pedercini Kawasaki wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand 18.

Ergebnisse Superbike-WM, FP3, Portimao/P:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,658min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,186 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,212

4. Loris Baz (F), Yamaha, +0,277

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,304

6. Tom Sykes (GB), BMW, +0,461

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,465

8. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,485

9. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,672

10. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,889

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, +0,926

12. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,023

13. Leon Haslam (GB), Honda, +1,031

14. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +1,139

15. Javier Fores (E), Kawasaki, +1,221

16. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,676

17. Leandro Mercado (RA), Ducati, +1,678

18. Sandro Cortese (D), Kawasaki, +1,946

19. Marco Melandri (I), Ducati, +2,031

20. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,064

21. Takumi Takahashi (J), Honda, +2,741

22. Christophe Ponsson (F), Aprilia, +3,586

23. Lorenzo Gabellini (I), Honda, +4,662