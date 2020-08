Scott Redding: «Fuck, er muss sein Gehirn benützen»

Tati Mercado stand Scott Redding im zweiten freien Training in Portimao am Freitagnachmittag im Weg. Der Superbike-WM-Leader aus dem Team Aruba.it Ducati fand anschließend gewohnt deutliche Worte.

Platz 5 und 0,550 sec Rückstand auf den Schnellsten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) treten in den Hintergrund, wenn Scott Redding etwas Außergewöhnliches über seinen Trainingstag zu berichten hat.

In FP2 stand ihm Ducati-Kollege Tati Mercado aus dem Motocorsa-Team im Weg, Redding machte aus seinem Herz anschließend keine Mördergrube. «Fuck, das Problem ist, dass er sein Gehirn nicht benützt», maulte der Engländer. «Ich mag den Kerl, aber du musst aufpassen, was die Fahrer um dich herum machen. Ich kam aus Kurve 5 und weiß nicht, ob er mir folgen wollte. Ich habe keine Ahnung, was er verdammt noch mal vor hatte. Letztlich stand er auf der Ideallinie, was nicht notwendig ist. Geh aus dem Weg! Wenn er mir folgen will, fein. Aber steh mir nicht im Weg. Das hat mich etwas angepisst, aber so etwas passiert. Deshalb bin ich auch nicht wirklich böse auf ihn, das war ich nur in der Hitze des Gefechts.»

Hast du mit Mercado nach diesem Vorfall gesprochen, hakte SPEEDWEEK.com beim Treffen in Portugal nach. «Nein», meinte Redding. «Ich habe das gleich abgehakt. Es hat mich nur so geärgert, weil ich mich in dem Sektor verbessert hatte und eine gute Runde zusammenbringen wollte. Ich hatte einen guten Rhythmus und seine Aktion hatte einen Effekt auf meine Arbeit. Er dachte nicht daran, aus dem Weg zu gehen. Es ist nicht so, dass das gefährlich war, es hat mich nur meine Runde gekostet. Und ich musste eine zusätzliche Runde verschwenden, um es noch einmal zu machen.»

Ergebnisse Superbike-WM, FP1/FP2, Portimao/P: