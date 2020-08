Scott Redding (Ducati): «Bike hat nicht funktioniert»

Nach sechs Podestplätzen in Folge kämpfte Superbike-WM-Leader Scott Redding im ersten Rennen in Portimao mit stumpfen Waffen. «Wir lagen mit der Abstimmung grob daneben», meinte das Ducati-Ass nach Platz 7.

Platz 7 und 12,485 sec Rückstand auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki): Nach zwei Siegen in Jerez hatte sich Scott Redding das erste Rennen im Autodromo Internacional do Algarve anders vorgestellt.



«Mein Start war gut und ich lag auf Podestkurs», schilderte Redding. «Ich fühlte mich nicht gut auf dem Motorrad, ich dachte aber, dass ich es schon irgendwie zum Arbeiten krieg. In der ersten Rennhälfte habe ich einen guten Job erledigt, jeder konnte im Fernseher sehen, dass das Bike nicht gut funktionierte. Ich konnte nicht bremsen, es ließ sich nicht einlenken und ich hatte keinen Grip in den letzten zwei Kurven.»

Bis zur 12. von 20 Runden hatte sich Redding bis auf Platz 3 nach vorne gekämpft, bis ins Ziel wurde er von Michael van der Mark (Pata Yamaha), Alex Lowes (Kawasaki), Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) und Loris Baz (Ten Kate Yamaha) überholt.

«Portimao ist keine Strecke, auf der du mit deinem Motorrad kämpfen willst», hielt Redding fest. «Aber manchmal ist es halt so. Letztlich lag es an der Abstimmung, wir waren weit davon entfernt, wo wir sein könnten. Ich mag die Strecke und ich könnte hier gut fahren, in Jerez habe ich zweimal gewonnen. Und heute bin ich kaum auf Platz 7 gekommen. Wir müssen die Wurzel des Problems finden und es lösen. Wenn dir das Chassis nicht genug Grip bietet, dann kannst du das nicht mit der Elektronik kompensieren. Ich kann in Portimao gewinnen, ich habe das Können und den Willen dafür. Aber dazu müssen wir das Motorrad verbessern. Wenn ich es am Sonntag im Sprintrennen in die Top-3 schaffe, dann stehe ich für das zweite Hauptrennen in der ersten Startreihe, das wäre großartig. Mal sehen, was dann möglich ist. Ich vertraue meinem Team, dass sie das Bike für Sonntag besser hinbekommen.»

«Manchmal hat man ein schlechtes Rennen, Johnny Rea wurde in Jerez Sechster», grübelte WM-Leader Redding. «Wenn ich es mit einem Motorrad, das nicht funktioniert, bis auf Platz 3 nach vorne schaffe, dann kann ich mit einem funktionierenden Bike auch auf Platz 3 fahren – wenn nicht mehr. Es liegt vermutlich an der Geometrie, ich war ja in keiner Session vorne und lag immer so um Platz 5. In Portimao ist es wirklich schwer zu sagen, wo du mit dem Motorrad stehst, weil es so viele Aufs und Abs und Richtungswechsel gibt. Wir müssen uns das jetzt genau in den TV-Aufnahmen ansehen.»

Superbike-WM in Portimao, Ergebnis Lauf 1

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:24,940 2 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 5,142 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 7,029 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki + 9,851 5 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 10,705 6 Loris Baz (F) Yamaha + 12,226 7 Scott Redding (GB) Ducati + 12,485 8 Tom Sykes (GB) BMW + 12,829 9 Álvaro Bautista (E) Honda + 14,233 10 Eugene Laverty (IRL) BMW + 16,208 11 Chaz Davies (GB) Ducati + 22,477 12 Leon Haslam (GB) Honda + 22,581 13 Xavi Fores (E) Kawasaki + 23,535 14 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 23,577 15 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 30,728 16 Leandro Mercado (RA) Ducati + 39,137 17 Marco Melandri (I) Ducati + 49,020 18 Sylvain Barrier (F) Ducati + 55,510 19 Takumi Takahashi (J) Honda + 55,891 20 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:16,109 21 Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki + 1 Runde Sandro Cortese (D) Kawasaki Christophe Ponsson (L) Aprilia

WM-Stand nach Lauf 1 in Portimao