Alvaro Bautista: «So lange sind wir nicht glücklich»

Mit Platz 5 im zweiten Hauptrennen in Portimao sorgte Alvaro Bautista für sein bestes Honda-Ergebnis in der Superbike-WM. Doch der Vizeweltmeister weiß, dass einige Fahrer vor ihm stürzten und sein Rückstand groß ist.

«Für mich geht es in erster Linie um die Performance, weniger um das Ergebnis», sagte Alvaro Bautista nach den Rennen in Jerez vor einer Woche.



Die Ränge 9 und 11 in den ersten beiden Rennen in Portugal entsprechen dem derzeitigen Leistungsstand der neuen Honda Fireblade, Platz 5 im dritten Lauf ist eine positive Überraschung.



Diese kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Toprak Razgatlioglu, Teamkollege Leon Haslam, Loris Baz und Alex Lowes vor ihm liegend stürzten. Und 10,336 sec Rückstand auf Jonathan Rea, der alle drei Rennen im Autódromo Internacional do Algarve gewann, stellen weder Bautista noch Honda zufrieden.

«Letztes Jahr war ich hier zufriedener», schmunzelte Bautista, der damals auf Ducati Vierter, Zweiter und Erster wurde, beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Wenn die Streckenverhältnisse so tückisch sind, dann musst du genau wissen, wo du pushen kannst. So wie unser Motorrad aktuell ist, sind wir damit am Limit. Ich kann es auch das ganze Rennen am Limit bewegen, uns fehlt es aber an Extra-Performance zu Rennbeginn oder für einzelne Runden. In der Vergangenheit hatte ich diese. Ich musste viel mit anderen Fahrern kämpfen, mir mangelt es nach wie vor am totalen Vertrauen für mein Motorrad. Wahrscheinlich verliere ich deshalb in den ersten Runden so viel, anschließend passt mein Rhythmus und ich fahre auch konstante Zeiten. Gegen Ende hole ich zwar auf, dann ist die Lücke nach vorne aber schon zu groß. Wir sind Honda, wir sind HRC, wir wollen gewinnen. So lange wir das nicht schaffen, sind wir auch nicht glücklich.»

Sehen das die Verantwortlichen in Japan auch so? «Es gibt keine spezielle Erwartungshaltung», betonte der 16-fache Laufsieger. «Das Motorrad ist neu, es gibt keine Referenzen, niemand hat es vor der Saison getestet. Während des Corona-Lockdowns haben sie viel gearbeitet, jetzt sieht es so aus, als würden wir eine Basis finden. Während der Wintertests und in Australien war das Motorrad deutlich schwieriger zu fahren. Jetzt verhält es sich beim Fahren normal und wir können mit der Entwicklung beginnen.»

Bautista abschließend: «Deswegen habe ich in Portimao kaum etwas an der Abstimmung geändert, wir haben nur die Federelemente und die Elektronik angepasst. Es gelingt selten, dass man eine große Änderung vornimmt und diese sofort funktioniert. Auf diese Weise kann ich konstanter arbeiten, mein Gefühl verbessern und das Bike besser kennenlernen. Wir haben dieses Wochenende gemeinsam einen Schritt nach vorne gemacht.»

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

Superbike-WM Stand nach in Portimão