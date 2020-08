Alex Lowes (29): Erster Rennsturz mit Kawasaki

Den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island verließ Alex Lowes als WM-Leader, nach Portimão hat der Kawasaki-Pilot aber schon 45 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen Jonathan Rea.

Alex Lowes erwischte beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island einen Einstand nach Maß bei Kawasaki: Mit einem Sieg sowie den Plätzen 2 und 4 übernahm der 29-Jährige etwas überraschend die Gesamtführung.



Aus der Vergangenheit wissen wir aber, dass die Rennen in Australien keine Rückschlüsse auf den Rest der Saison zulassen. Nach den Meetings in Jerez und Portimão ist der Kawasaki-Pilot auf Platz 4 abgerutscht. Neuer WM-Leader ist sein Teamkollege und Rekordweltmeister Jonathan Rea, der bei den beiden Events in Europa 64 Punkte mehr sammelte und nun 45 Punkte Vorsprung auf Lowes hat.

Der aus Lincoln ind Grafschaft Lincolnshire stammende Lowes fuhr zuletzt in Portimão im ersten Lauf und im Superpole-Race vierte Plätze ein. Im zweiten Lauf fabrizierte er seinen ersten Rennsturz mit Kawasaki und ging leer ar.



Lowes war im ersten Lauf der einzige Fahrer in den ersten drei Startreihen, der den eigentlich fürs Sprintrennen entwickelten Pirelli SCX-Hinterreifen wählte. «Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er ein Vorteil war. Schon ab dem Start hatte ich einige beängstigende Slides», sagte der Kawasaki-Pilot. «Wie alle anderen auch bekam ich gegen Ende Probleme mit dem Vorderreifen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte um das Podium kämpfen – dem war leider nicht so.»

Trotzdem vertraute Lowes dem SCX-Reifen auch im zweiten Hauptrennen – in der achten Runde stürzte er in Kurve 5.



«Der Sturz war ich echt eine Schande. Ich war traurig, weil ich um einen Platz auf dem Podium gekämpft habe», bedauerte der Lowes. «Ich bin mir nicht sicher, was ich falsch gemacht habe. Die Strecke wurde heiß und schmierig und dann rutschte mir das Vorderrad weg. Nach zwei vierten Plätzen wäre es wirklich schön gewesen, das Wochenende mit einem Podiumsplatz zu beenden. Das war nicht der Fall.»



Kawasaki nimmt diese Woche am zweitägigen Aragón-Test teil.

Superbike-WM Stand nach in Portimão